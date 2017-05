Primeiro-ministro cabo-verdiano compromete-se a dar o passaporte diplomático a Matchu Lopes

15/05/2017 08:19 - Modificado em 15/05/2017 08:19

Matchu Lopes, campeão mundial de Kitesurf revelou, recentemente, numa entrevista concedida ao site espanhol “Ell Espanhol”, que ia renunciar à sua condição de cabo-verdiano para poder competir pela Espanha, pelo que estava a tratar de conseguir esta nacionalidade, isto, devido aos constrangimentos encontrados por ser de Cabo Verde e o Governo não o ajudava a resolvê-los; mas parece que o Governo quer ajudar para não perder o seu campeão mundial.

Numa vasta entrevista a esta fonte, Matchu Lopes explanou todos os motivos que o levavam a seguir este caminho em detrimento de Cabo Verde, gerando uma onda de manifestação nas redes sociais por parte de muitos cabo-verdianos que não queriam perder o seu campeão mundial para outro país. Ora, parece mesmo que este eco chegou ao Governo de Cabo Verde, pois, passados poucos dias após ter tornado pública a sua decisão, o Primeiro-ministro cabo-verdiano num encontro, este sábado, com Matchu Lopes, mostrou toda a disponibilidade do seu Governo em ajudá-lo para não perder este campeão mundial de Cabo Verde, com a atribuição de um passaporte diplomático e, como afirma Ulisses Correia e Silva na sua página do Facebook, foi aceite por Matchu Lopes.

Ainda na mesma publicação, o Primeiro-ministro cabo-verdiano aponta que colocou ao campeão mundial de Kitesurf toda a disponibilidade quanto ao melhor caminho que o atleta pretende escolher para o seu percurso desportivo. “Se a sua decisão for no sentido de obter a nacionalidade espanhola e de ter outras condições que CV não lhe consegue dar, nós não deixaremos de o apoiar. O importante é que ele é e será sempre o nosso campeão mundial”, termina Ulisses Correia e Silva na sua publicação.

Na sua página do Facebook, Matchu Lopes, publicou recentemente que grandes mudanças estão por vir e pedia a compreensão de todos. Mas, com a visita da entidade maior do Governo de Cabo Verde, resta agora saber se o campeão mundial da modalidade irá retrair na sua decisão de renunciar à sua nacionalidade para envergar as cores da Espanha.