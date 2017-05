Dérby perde no jogo de estreia do campeonato nacional de futebol

15/05/2017 07:02 - Modificado em 15/05/2017 08:03

A equipa de São Vicente, que acompanha o Mindelense, este ano pela terceira vez consecutiva, ao nacional de futebol perdeu em jogo de abertura do campeonato por 1-0 frente ao Sporting da Praia, que volta a competição três anos depois.

Futebol Club Dérby e Sporting da Praia (Santiago Sul) fazem parte do grupo C, juntamente com Sal-Rei (Boa Vista) e Sporting (Brava).

Na segunda jornada, o Dérby visita o Sporting da Brava e o Sporting da Praia recebe na Várzea o Sal-Rei, da Boavista.

Ainda os jogos da 1ª Jornada:

Grupo A: Onze Unidos (Maio) x Ultramarina (São Nicolau) e AJAC (Santiago Norte) x Vulcânicos (Fogo).

Grupo B: Paulense (Santo Antão Norte) x Mindelense (São Vicente) e Académica Porto Novo (Santo Antão Sul) x Académico (Sal).

Na segunda jornada, o Dérby visita o Sporting da Brava e o Sporting da Praia recebe na Várzea o Sal-Rei, da Boavista.

A Federação Cabo-verdiana de Futebol organiza a edição 2016/17 do campeonato nacional no formato de três grupos de quatro equipas cada, no sistema de todos contra todos a duas voltas, sendo que os dois primeiros classificados se apuram para as meias-finais a serem disputadas, a duas mãos, isto é, a 24 de Junho e a 01 de Julho.

A FCF acredita que, com isso, a competitividade irá aumentar, uma vez que uma das novidades é que a fase de grupos será jogada a duas mãos. No final a melhor equipa de cada grupo apura-se para as meias-finais, sendo certo ainda a companhia da melhor segunda classificada de entre todas equipas.