Moscovo apoia retoma de diálogo direto entre Israel e Palestina

12/05/2017 04:15 - Modificado em 12/05/2017 05:16

O presidente russo, Vladimir Putin, disse, esta quinta-feira, no final de uma reunião com o líder palestiniano Mahmud Abbas, que Moscovo apoia o retomar do diálogo direto entre Israel e as autoridades palestinianas.

«A Rússia continua a apoiar o retomar do diálogo direto entre israelitas e palestinianos», afirmou Putin, citado pela France Presse, no final do encontro com Abbas, de visita a Sotchi, sul da Rússia.

«A coexistência pacífica dos dois estados, Israel e Palestina, é uma condição prévia para a segurança e estabilidade na região», sublinhou.

Por seu lado, Mahmud Abbas disse, de acordo com a agência de notícias RIA Novosti, «apreciar os esforços da Rússia na luta contra o terrorismo e a sua contribuição no reforço da segurança e estabilidade no Médio Oriente».

Abbas e Netanyahu não tiveram qualquer encontro direto importante desde 2010.

abola.pt