Anonymous: «Preparem-se para a Terceira Guerra Mundial!»

12/05/2017 05:12 - Modificado em 12/05/2017 05:12

Um vídeo partilhado pelo grupo de hackers Anonymous lançou um sério alerta devido às movimentações na península coreana.

No vídeo, com cerca de seis minutos, publicado durante o fim de semana, o grupo Anonymous decidiu fazer um alerta global para avisar o mundo que é preciso começar a preparar-se para a Terceira Guerra Mundial.

Narrado por um homem que aparece encarnando a personagem de Guy Fawkes, como habitualmente – a cara do coletivo de hackers – os Anonymous apontam os recentes movimentos militares na península coreana e denunciam alertas feitas pelo Japão e Coreia do Sul aos cidadãos, para que se preparem para o conflito.

«Ao contrário de guerras passadas, ainda que haja tropas no terreno, a batalha será provavelmente feroz, brutal e rápida. Será igualmente devastadora ao nível global, tanto ao nível ambiental como económico», pode ouvir-se.

Os Anonymous dizem ainda que, num conflito que envolve três grandes forças – EUA, Coreia do Norte e China – outros países do mundo vão ser obrigados a escolher lados.

«Esta é uma guerra real, com consequências reais globais e com três superpoderes arrastados nesta mistura, outras nações serão coagidas a escolher lados, portanto, como é que estão dispostas as peças de xadrez até agora?», questionam.

De acordo com o grupo, os EUA têm trabalhado com a China, Coreia do Sul e Filipinas para manter a paz na região, mas o regime de Pyongyang (Coreia do Norte) «está a fazer de conta».

Os hackers dizem ainda que a administração Trump está a trabalhar com a Austrália e que já enviou para o país um destacamento de 1000 tropas e da força aérea. «Os cidadãos serão os últimos a saber, por isso é importante saber o que as outras nações estão a fazer».

«Quando o presidente Trump começa a estabelecer contactos com pessoas como o presidente filipino Rodrigo Duterte para garantir que estão do mesmo lado, devemos questionar-nos», sublinham.

«No entanto, até Duterte avisou os EUA para se afastarem de Kim jong-un…», juntaram.

Ainda assim, o vídeo termina com uma mensagem sombria: «Preparem-se para o que vem a seguir».

abola.pt