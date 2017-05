PAICV defende que a dívida aos trabalhadores das embaixadas e serviços consulares é do Estado

12/05/2017 05:01 - Modificado em 12/05/2017 05:01

A dívida que Cabo Verde tem de segurança social junto dos países onde existe representação diplomática, à volta dos 400 mil euros, foi atribuída à “ irresponsabilidade do Governo anterior”. Segundo a acusa, o Governo precedente teve treze anos sem pagar a segurança social. E ainda acrescenta que estão a resolver o problema.

O PAICV já reagiu à acusação, refutando as críticas e atira-as para o MpD. Para Rui Semedo, Vice-Presidente do PAICV e antigo Ministro dos Assuntos Parlamentares, o problema vem desde 2000, quando o MpD era Governo.

“Cabo Verde começou a dar os primeiros passos para constituir um corpo de servidores das Embaixadas e Postos Consulares com a sua Independência. Esses funcionários administrativos e técnicos faziam parte do quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros e eram considerados funcionários da Administração Central. Em 2000, no Governo do MpD, alterou-se este quadro através do Decreto-lei 25/2000 que, entre outros, abriu a possibilidade de contratação local mesmo aos que já tinham um vínculo anterior”, defende Rui Semedo.

Explica que a partir desse momento, começaram a ter trabalhadores com vínculos precários e sem a devida cobertura de protecção social. “A situação de precariedade foi-se arrastando até recentemente, quando se constatou que existia um conjunto de pessoas sem enquadramento regular ou com enquadramento pouco claro, com prejuízos directos para as pessoas e as suas famílias”.

Como acrescenta o Vice-Presidente, o Governo anterior entendeu a situação e esta deveria ser resolvida. “Neste âmbito, em 2015 constituiu-se, através de uma resolução, um grupo de trabalho com a missão de proceder a um levantamento geral da situação, de ouvir todos os funcionários, de definir as linhas de acção e de proceder ao estudo de impacte financeiro”.

Como assegura Semedo, iniciou-se um processo para resolver o problema com a aprovação de um decreto para identificar os problemas prioritários, com resultados em 2016 com a publicação de uma lista de oitenta e cinco funcionários. Segundo Rui Semedo, tinham tido um impacte positivo e, se o processo tivesse continuado, os orçamentos de 2016 e 2017 contemplariam o resto dos funcionários.

Imputa responsabilidades ao Estado “independentemente de quem estiver no comando”. E questiona o actual Governo sobre a razão do processo ter terminado e, neste sentido, não valerá a pena passar as responsabilidades para o Governo anterior que, “responsavelmente, procurou encontrar uma solução para estas pessoas que serviram o próprio país”. Assim, o PAICV reafirma que “neste dossier, a responsabilidade é do Governo de Cabo Verde que parece estar num profundo sono, para só acordar com sinais de alarme perante situações de incêndios provocados por falta de medidas ajustadas e responsáveis”.