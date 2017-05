Festa do Município da Praia: Bulimundo, Djodje, C4Pedro, Jeniffer Dias, Fidjos do Code di Dona fazem parte do cartaz

12/05/2017 04:56 - Modificado em 12/05/2017 04:56

A Câmara Municipal da Praia comemora durante este mês, a festa do seu Município que se assinala a 19 de Maio. O programa já está pronto e traz um leque de actividades culturais, sociais e desportivas, orçado em 30 mil contos. O festival musical promete no cartaz o grupo Bulimundo, Djodje, C4Pedro, Jeniffer Dias, Fidjos do Code di Dona da festa.

A festa do Município da Praia celebra-se no dia 19 de Maio e, conforme a Vereadora da Cultura, Débora Saches, está tudo a postos. São várias as actividades que constam da programação, desde iniciativas culturais a sociais e desportivas.

As festividades do dia do Município da Praia que se celebra a 19 de Maio, estão orçadas em 30 mil contos, incluindo o Festival de Música da Gamboa que acontece de 19 a 21 deste mês.

A informação foi dada hoje, em conferência de imprensa, na Cidade da Praia, pela Vereadora da Cultura, Débora Sanches, no acto de apresentação oficial da programação das festividades do dia do Município.

Porém, as actividades da festa iniciaram no dia 29 de Abril com a comemoração dos 159 anos da Câmara da Praia. O ponto alto da festa culmina com o Festival da Gamboa que acontece de 19 a 21 de Maio. Este enquadra-se ainda no programa de actividades que prevê corrida de cavalos que acontece na Ribeira do Paiol e um torneio internacional de futebol.

O consumo exagerado de álcool e as suas consequências tem vindo a preocupar a sociedade e a Câmara Municipal da Praia levou em conta esta preocupação e, em parceria com a Presidência da República, entendeu levar como lema, “o consumo moderado de álcool”.

“A Tabanca não é só da Praia, mas a Câmara quer dar o seu contributo para a valorização de uma manifestação cultural muito rica e que faz parte da identidade cabo-verdiana”, por isso, garante a Vereadora que a Tabanca vai ser instituída a partir deste ano como património cultural municipal, tudo para valorizar a manifestação cultural.