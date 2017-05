Derby recebe o Sporting da Praia em confronto histórico

12/05/2017 04:53 - Modificado em 12/05/2017 04:53

Na primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol, o Derby, segundo classificado de São Vicente, recebe este sábado os campeões regionais de Santiago Sul, o Sporting da Praia, equipa esta que volta à ribalta do futebol cabo-verdiano após algumas épocas em jejum na capital cabo-verdiana e no que toca a títulos nacionais, numa corrida que já foi ultrapassada por outro clube são-vicentino: o Mindelense.

O Adérito Sena recebe, este sábado, às 16 horas, duas equipas que vêm de triunfos na taça das suas regiões desportivas: o Derby venceu o Mindelense no passado fim-de-semana e arrebatou a Taça de São Vicente e, por sua vez, o Sporting fez a dobradinha perante a equipa dos Garridos de São Domingos, isto após já ter conquistado o título de campeão regional. Facto curioso é que ambas as equipas fizeram a festa da taça após a marcação de grandes penalidades. Contas fechadas no que diz respeito às provas internas, estas duas equipas centram as atenções agora no campeonato maior de Cabo Verde que arranca já este sábado.

Para este embate histórico entre as duas formações, Yuran, jogador do Derby e Tidy Moura, do Sporting da Praia, denotam a ambição para este jogo e os objectivos traçados pelas duas equipas para esta edição da prova que se sabe, terá novo formato a partir desta temporada.

Yuran, jogador do Derby, levantou a Taça de São Vicente no passado fim-de-semana e, mesmo nas circunstâncias que levaram a sua equipa a marcar presença nesta competição, aponta que apesar de tudo o que se passou no Campeonato Regional a sua equipa vai entrar no Nacional para vencer a competição. O camisola 17 dos dérbianos afiança que a equipa está muito confiante e empenhada, “até porque se trata do Campeonato Nacional e, sendo uma grande competição, a responsabilidade de vencer é muita”.

Sobre o jogo com o Sporting, uma das equipas da elite do futebol cabo-verdiano, o lateral direito azul e branco defende que vai ser um grande jogo entre duas grandes equipas de Cabo Verde. “Eles querem começar com uma vitória, mas o nosso objectivo também é o mesmo: fazer de tudo para ganhar os três pontos”, indica Yuran.

Mesmo com o descontentamento por parte de muitos são-vicentinos pela forma como a equipa chegou ao Nacional, Yuran não tem dúvidas que no Nacional toda a Ilha se une sempre para defender as equipas da sua Ilha, pelo que não espera nada de diferente. “Portanto, é pedir que São Vicente inteiro nos vá apoiar porque não são as cores do Derby que vamos defender mas sim as de São Vicente”, concluiu um dos jogadores mais utilizados por Yoya nesta época no Regional.

Por sua vez, Tidy Moura, atleta do Sporting da Praia, aponta que a sua equipa quer voltar para o Nacional com a máxima força e mostrar que são aquele Sporting de sempre, muito forte nos nacionais. O lateral esquerdo dos Leões da capital que na época 2013-14 defrontou a equipa do Derby, então com as cores do Grémio Nhagar de Santiago Norte e que terminou empatado a uma bola aqui em São Vicente, reconhece que o Derby é uma boa equipa formada por bons jogadores, mas que a sua equipa vai lutar para os três pontos, mesmo jogando fora de casa.

A equipa parte para São Vicente na sexta-feira e na bagagem o clube traz a ambição de conquistar os três pontos e, como diz Tidy, “toda a equipa está unida e focada para o jogo. Vamos para ganhar o jogo e para ganhar o Nacional”.