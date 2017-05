Antero Coelho acusa Alcides de ter uma liderança egocêntrica e desequilibrada

Em carta aberta, Antero Lima Coelho, militante do PAICV, manifesta a sua preocupação com a representação do partido na região política de São Vicente. Sobre a situação do partido, escreve que é preocupante e o PAICV corre o risco de cair para terceira força politica e “tornar-se numa força política residual, escangalhada e sem qualquer força anímica, na decorrência das múltiplas “mutilações” que vem sofrendo, por ausência de uma liderança equilibrada, empenhada, aberta e não egocêntrica”.

Para Antero Coelho, o partido começou a desmoronar-se em 2011 e, em 2016, a situação piorou em São Vicente com as eleições. A não-aceitação e contestação de Manuel Inocêncio como cabeça de lista, a introdução na lista de pessoas que foram contestadas, sem mencionar nomes, estratégias do líder local e campanhas de militantes noutras listas, são apontados por Antero como alguns dos pontos do problema. E outras situações a nível nacional preocupam este militante.

O Partido em S. Vicente ficou assim escangalhado.

“Em S. Vicente, há um grande número de militantes que desconhecem os estatutos. Isso porque a formação de militantes é coisa de que nem se fala em S. Vicente e forçoso é hoje presumir-se que não há interesse nisso por parte da liderança regional”. Afirma ainda que não existe qualquer coordenação entre as estruturas do partido e os eleitos locais e nacionais. “Os Grupos de Base não existem de facto, mas isso porque os militantes não têm formação, não recebem orientações e não sabem o que fazer”.

Para Antero Lima, os militantes com experiência, que raciocinam, que agem e que criticam vão sendo colocados de lado.

“Afirmo a minha firme convicção de que as estruturas do Partido em S. Vicente estão completamente desagregadas e há um forte risco do PAICV em S. Vicente, de terceira força política, passar ainda para a triste condição de um grupo residual, sem expressão”.

Com esta mensagem, Coelho diz que pretende despertar os camaradas do partido para uma reflexão séria sobre o partido.