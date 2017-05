Mindelense inicia defesa do título com uma deslocação difícil ao terreno do Paulense

12/05/2017 04:37 - Modificado em 12/05/2017 04:40

O Mindelense, campeão em título, inicia este sábado, em Santo Antão Norte, a defesa do troféu e terá pela frente uma equipa que já venceu recentemente os Leões da rua de Praia para a disputa da primeira mão das meias-finais da época 2014-15 do Nacional no estádio Municipal João Serra em Ponta do Sol, numa eliminatória em que o Mindelense levou a melhor em casa mas, desta feita, para a primeira jornada do Campeonato Nacional, as duas equipas prometem novamente lutar pela vitória num jogo que promete ser renhido.

Os Leões da rua de Praia, sabe-se que não se dão muito bem em deslocações a Ponta do Sol onde, nas últimas visitas, não tiveram motivos para sorrir e, por isso, esperam-se novamente dificuldades para os comandados de Rui Alberto Leite, tendo em conta que terão pela frente uma equipa que recuperou o título de campeão regional esta temporada e que está com a moral em alta isto após terminar o campeonato imbatível. Vinha, lateral direito do Mindelense é quem dá voz aos tetracampeões nacionais para este embate e projecta o futuro da equipa nesta competição.

Sobre o que foi o Campeonato Regional esta época, Vinha explica que não foi o mais desejado mas acha que a sua equipa poderá fazer um bom Campeonato Nacional como é de costume. O camisola 22 dos Leões da rua de Praia sabe das dificuldades deste jogo e adianta: “sabemos que o Paulense é uma equipa forte e, jogando em casa, sabemos que vai ser um jogo difícil para nós”.

Mesmo ciente das dificuldades deste encontro, Vinha, um dos imprescindíveis de Rui Alberto Leite no sector defensivo do corredor direito da sua equipa, aponta que o objectivo passa sempre por ganhar o primeiro jogo. O jogador que já leva três títulos de campeão nacional de leão ao peito quer revalidar o título e fazer o seu tetra, afiança que “para chegares à final é claro que tens de ultrapassar a primeira fase e, só depois, é que podes pensar em revalidar o título”.

Como porta-voz do grupo, Vinha diz que os adeptos do Mindelense devem sempre apoiar os jogadores.

Com 12 taças conquistadas no Nacional, o Mindelense parte agora à procura da 13ª, a quinta de forma consecutiva. Onde já deixou para trás o Sporting da Praia que detém 9.