Sub-17: Com Batuque FC e Geneva já apurados a luta pelas outras duas vagas promete ser escaldante

11/05/2017 05:08 - Modificado em 11/05/2017 05:08

As equipas Juniores do Batuque FC e Geneva conseguiram o passaporte para a próxima fase graças as vitórias conseguidas nos seus jogos, e no jogo de acerto de calendário da oitava jornada outras equipas perseguem as outras duas vagas para a decisão final e, neste são sete equipas com possibilidades de conseguirem o tal desejado passaporte.

Da jornada oito no passado fim-de-semana foram realizados apenas dois jogos; Batuque FC 3-2 Ponta d´Pom e Zona Libertada 1-5 Geneva. Isto devido ao XXX aniversário do Cantareira FC mas o acerto de calendário acontecerá já este fim-de-semana, com a realização das outras três partidas referentes a oitava jornada.

O jogo cabeça de cartaz certamente será o embate entre as equipas do Cantarera actual campeão em título e que neste momento ocupa a terceira posição com 13 pontos e o Geração Benfica, quinto classificado com 10 pontos. Num jogo em que não poderá haver facilitismos de ambas as partes se quiserem juntar ao Batuque e ao Geneva no Play-Off. O Cantarera teve um início de época um pouco atabalhoado mas com o passar dos jogos começou a acertar o passo e tem hipóteses de lutar para a renovação do título esta época basta alcançar primeiramente o Play-Off.

De realçar que nesta jornada a equipa dos Falcoes do Norte cumpre o seu jogo de folga.

Jogos, horários e locais da oitava jornada:

Sábado campo R. Craquinha: 14:30- FC Dérby x Estoril

16:00- Geração Benfica x Cantarera

Domingo: 14:30- Juventude x Real Sociedade (Chã de Alecrim)