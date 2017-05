Campeonato sub-15: Cantarera x Batuque FC o jogo grande da oitava jornada

11/05/2017 05:06 - Modificado em 11/05/2017 05:06

O Batuque FC segue na liderança isolada da prova com 18 pontos e no domingo, 14, vai defrontar um dos actuais segundo classificado, o Cantarera que tem 16 pontos conquistados, num jogo certamente importante na luta pelo título.

Com o Geneva actual segundo classificado com 16 pontos a par do Cantarera a cumprir a sua folga nesta jornada, Batuque e Cantarera tem grandes hipóteses de isolarem na classificação caso alguém vença neste jogo. Com uma vitória neste jogo o Batuque FC poderá cavar um fosso para a concorrência directa.

O Estoril segue com 14 pontos na tabela classificativa e vê este jogo certamente como uma hipótese de diminuir distâncias para a concorrência, mas terá que vencer nesta jornada a Zona Libertada actual quinto classificado com 13 pontos, uma equipa que já se mostrou difícil de se bater e certamente tem aspirações maiores para este jogo.

Asas do Norte e Juventude é um dos jogos a ter em conta nesta jornada visto que estarão pela frente duas equipas que ocupam lugares cimeiros na tabela classificativa o Asas do Norte com 12 pontos e o Juventude com 10 pontos.

Jogos, horários e locais da oitava jornada:

Sábado campo Bitim:

14:30- Vasquianos x F.C Dérby

16:00- Asas do Norte x Juventude

Domingo:

09:00- Académica x Real Sociedade (Bela Vista);

09:00- Cantarera x Batuque (Bitim);

14:30- Atlântico x Desportivo F.F (Bela Vista);

16:00- Estoril x Zona Libertada (Bela Vista);