Campeonato Nacional : Já são conhecidas as 12 equipas que irão participar na edição deste ano

10/05/2017 05:14 - Modificado em 10/05/2017 05:14

O Campeonato Nacional de Futebol arranca no dia 13 de Maio, sábado, sendo que este ano vai ter novo formato, com mais jogos e mais grupos, e já estão apuradas todas as equipas que marcarão presença nesta nova edição.

Em relação às edições passadas que tinham apenas dois grupos de seis equipas onde se apuravam os primeiros e segundos classificados, este ano o modelo alterou, passando para três grupos com quatro equipas. Passam para as meias-finais, os três primeiros classificados e o melhor segundo classificado.

O campeão em título, o Mindelense, integra o grupo B e vai iniciar o seu percurso com uma deslocação a Ponta do Sol para defrontar o Campeão Regional Norte, o Paulense do Paul, enquanto que o Derby, segundo classificado de São Vicente, integra o grupo C e recebe no primeiro jogo da fase de grupos, este sábado no estádio Municipal Adérito Sena, a poderosa equipa do Sporting da Praia.

O tetracampeão Mindelense irá integrar o grupo B com a equipa do Paulense da Região Norte de Santo Antão, para além da Académica do Porto de Santo Antão Sul e o Académico do Sal. O grupo A será constituído pelos Campeões Regionais de Santiago Norte (AJAC Calheta), Fogo (Vulcânicos), Maio (Onze Unidos) e ainda São Nicolau (Ultramarina). Por último, o grupo C engloba os campeões da Brava (Sporting), Santiago Sul (Sporting da Praia), o segundo classificado de São Vicente (Derby) e ainda o da Boavista (Sal Rei).

Todos os jogos da fase de grupos estão agendados para serem realizados aos sábados mas, segundo nota da FCF, poderão sofrer alterações, por exemplo, se se verificarem atrasos nas deslocações das equipas para as ilhas onde vão disputar os respectivos jogos.

A primeira fase da competição ficará concluída no dia 17 de Junho, pelo que a segunda fase da competição inicia logo no dia 24 do mesmo mês para as eliminatórias das meias-finais que findam no dia 01 de Julho, pois serão realizadas a duas mãos como anteriormente. Os dois jogos da final estão agendados para os dias 08 e 15 do mês de Julho.

De realçar que o montante do orçamento deste novo modelo de Campeonato Nacional será de 24 milhões de escudos, mais quatro milhões do que o modelo passado.