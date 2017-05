Sal Beach Soccer Cup 2017

10/05/2017 05:11 - Modificado em 10/05/2017 05:11

O Campeonato Internacional de Futebol de Praia Sal Beach Soccer Cup 2017, a ter lugar nos dias 19, 20 e 21 de Maio na praia de Santa Maria, Ilha do Sal, volta este ano, após o grande sucesso da primeira edição de 2016.

É promovido pela Câmara do Turismo de Cabo Verde, em parceria com a Beach Soccer World Wild e com a FIFA.

De acordo com a organização em nota de imprensa enviada aos jornalistas, o evento irá decorrer no mesmo formato da primeira edição. São quatro as selecções que compõem o quadro da prova: Cabo Verde, Portugal, Inglaterra e Alemanha. Esta última é a única estreante do Sal Beach Soccer Cup, ocupando assim o lugar da ausente selecção da Espanha.

“Serão três dias de futebol de praia – sexta-feira, sábado e domingo – com dois jogos por dia, a serem disputados sempre no período da tarde, a partir das 15h00. A prova será disputada no modelo todos contra todos. Ou seja, a equipa com mais pontos sagra-se campeã do torneio, sendo que os resultados contam para o ranking FIFA”, explica a mesma fonte que relembra ainda que Portugal é o campeão em título.

Cabo Verde, selecção estreante em competições de futebol de areia e comandada pelo técnico Pu Brito, ficou no último lugar.

Este ano, a competição traz uma novidade que é uma competição para jogadores portadores de paralisia cerebral e que será disputada nos dias 20 e 21 de Maio, a partir das 11h00.

“A Sal Beach Soccer Cup não é apenas uma excelente oportunidade para promover a prática do futebol de praia no nosso país, mas também um stand de venda do destino turístico Cabo Verde. Desde o ano passado, o nome do país ficou inserido no calendário mundial desta modalidade”, continua a mesma fonte.

Em dados oficiais, a organização esclarece que na primeira edição da competição, passaram pela arena de Santa Maria cerca de 6000 pessoas durante os três dias do evento, num estádio com capacidade para 2.800 pessoas nas arquibancadas.

“A expectativa é a de aumentar ainda mais este número tendo em conta a realização dos jogos com atletas portadores de paralisia cerebral”.

A sessão solene de abertura está programada para as 14h30 do dia 19, sexta-feira, no estádio do Sal Beach Soccer, em Santa Maria e será presidida por um membro do Governo de Cabo Verde. Haverá ainda actividades culturais com música e danças tradicionais. A entrega dos troféus e das medalhas será no último dia dos jogos.

CALENDÁRIO

JOGOS OFICIAIS

19/05/2017 – Sexta-Feira

Portugal X Alemanha – 15h00

Inglaterra X Cabo Verde – 16h15

20/05/2017 – Sábado

Portugal X Inglaterra – 15h00

Cabo Verde X Alemanha – 16h15

21/05/2017 – Domingo

Alemanha X Inglaterra – 15h00

Cabo Verde X Portugal – 16h15

JOGOS PORTADORES PARALISIA CEREBRAL

20/05/2017 – Sábado

Cabo Verde X Portugal – 11h15

21/05/2017 – Domingo