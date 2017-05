Cardeal participa na Festa de Nossa Senhora de Fátima na Diocese de Boston

10/05/2017 05:09 - Modificado em 10/05/2017 05:09

O Bispo da Diocese de Santiago, Cardeal Dom Arlindo, encontra-se nos Estados Unidos onde vai participar na Festa de Nossa Senhora de Fátima, em Boston. Para além do acto religioso, o Cardeal deverá encontrar-se com a comunidade cabo-verdiana residente em Boston e em Brockton.

A visita do Cardeal aos Estados Unidos é uma resposta a um convite da Paroquia de Sant Patrick em Boston na sequência da celebração da Festa de Nossa Senhora de Fátima.

O Cardeal seguiu viagem na manhã desta terça-feira, dia 09, e deverá regressar no dia 15 de Maio. A visita servirá também para um encontro com a comunidade cabo-verdiana residente nos Estados Unidos. D. Arlindo acredita que será “um momento de convívio muito marcante com a comunidade cabo-verdiana e com os cristãos católicos.

A celebração da Festa de Nossa Senhora de Fátima que acontece anualmente é um momento que reúne milhares de fiéis e reúne a comunidade cabo-verdiana residente nos Estados Unidos. A comunidade cabo-verdiana é a protagonista dinamizadora e será D. Arlindo a presidir a celebração eucarística no próximo domingo, dia 14.

O Cardeal considera que será uma “festa do encontro e do convívio” da cabo-verdianidade caracterizada pela fé. Um momento importante que “irá fazer bem ao interior, dando ânimo para enfrentar os desafios da vida na certeza de que Jesus está presente e juntos serão mais fortes para vencer na vida”.

Ciente da vida agitada dos Estados Unidos e das dificuldades encontradas pelos emigrantes D. Arlindo leva uma mensagem de esperança e de fé. “Mesmo no meio de um horário de trabalho intenso, de projectos bem definidos, é preciso fazer atenção a outros aspectos para que, num equilíbrio inter-relacional, se consiga assumir o nosso bem-estar contribuindo para o bem-estar dos outros numa perspectiva transcendente porque Deus está connosco”.

O mesmo espera “trazer de volta o mesmo calor e o abraço que nos irmana cada vez mais como uma só família”.