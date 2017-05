Neves responde a Alcides: “Demagogia não rima com saúde“

10/05/2017 04:58 - Modificado em 10/05/2017 04:58

Para o edil de São Vicente, Augusto Neves, a cedência acontece porque “a saúde é uma prioridade, é uma questão nobre e não tem preço. E trabalhar para a melhoria da qualidade de vida dos são-vicentinos é trabalhar para melhorar a requalificação e a ampliação do hospital”.

Revela que é parte de um financiamento árabe à volta dos dez milhões. Para Neves, estava-se a perder este financiamento e tudo se fez para que o financiamento ficasse em São Vicente e, a ampliação do hospital irá resolver a situação da saúde na ilha. “É muito dinheiro e São Vicente precisa do investimento, precisamos de melhorar as condições de vida das pessoas e temos estado ao lado do Governo para resolver o assunto”.

Diz que quando se fala de saúde não se pode falar em prejuízo e que não existem outros terrenos à volta do hospital e, ainda, que há muito que o Governo tem estado a negociar. “Foi um negócio bem feito e os dois espaços vão ficar disponíveis, devemos pensar na utilidade. O espaço não vai continuar a ser um espaço abandonado, mas um espaço qualificado e continuar com a filosofia deste espaço como um espaço desportivo, que vai estar na mão do privado”.