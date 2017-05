Sub-15: Batuque continua líder isolado mas adversários directos não facilitam

10/05/2017 04:47 - Modificado em 10/05/2017 04:47

Os juvenis do Batuque FC seguem imparáveis no campeonato e estão na liderança da prova com 18 pontos e, na sétima jornada, golearam a equipa do Asas do Norte por 6-1. Por sua vez, as equipas do Geneva e Cantarera venceram os seus jogos e continuam na perseguição do líder.

A equipa do Batuque FC, actual campeão em título, tem sido uma equipa temida pelos adversários ao longo desta época desportiva e, nesta jornada, quem pagou a factura foi a equipa do Asas do Norte, actual quinto classificado com 12 pontos, ao ser goleado. Com este resultado, o Batuque FC segue o seu caminho serenamente para a revalidação do título, isto apesar de estarem a faltar seis jornadas para o término do Campeonato Regional.

O Geneva, actual segundo classificado a par do Cantarera com 16 pontos, teve de se aplicar a fundo para vencer a equipa do Atlântico por duas bolas a uma, equipa esta que ocupa a última posição da prova sem conhecer o sabor do que é pontuar. Uma vitória arrancada a ferros mas que caiu bem nas hostes do Geneva que continua a sua perseguição ao líder Batuque.

Por sua vez, o Cantarera defrontou uma das equipas que à entrada para a sétima jornada dividiam a mesma posição com 13 pontos mas, nesta jornada e neste jogo, o Cantarera superiorizou-se e levou a melhor, vencendo por 4-3, numa partida renhida do princípio até ao fim com duas equipas sempre na luta pelo resultado. O Cantarera segue na perseguição do Batuque enquanto que a equipa da Zona Libertada vê o líder fugir e fica numa situação complicada no que toca à luta pelo título.

Resultados da sétima jornada: ​

Desportivo. F.F 1-8 Estoril

Batuque FC 6-1 Asas do Norte

Zona Libertada 3-4 Cantarera

FC Derby 1-6 Académica

Geneva 2-1 Atlântico

Juventude 0-1 Vasquianos

Classificação:

1- Batuque FC 18 pontos; 2- Geneva 16 pontos; 3- Cantarera 16 pontos; 4- Estoril 14 pontos; 5- Zona Libertada 13 pontos; 6- Asas do Norte 12 pontos; 7- Juventude 10 pontos; 8- Real Sociedade 9 pontos; 9- F.C Derby 6 pontos; 10- Vasquianos 6 pontos; 11- Académica 3 pontos; 12- Desportivo F.F 0; 13- Atlântico 0