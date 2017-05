UK: Polícia procura a “criminosa mais sexy do mundo”

9/05/2017 08:26 - Modificado em 9/05/2017 08:26

Depois de Jeremy Meeks, considerado “o criminoso mais sexy do mundo”, ter parado a Internet em 2014 e se ter estreado como modelo, o mundo do crime recebe um novo “sex symbol”. E, desta vez, é uma mulher.

Katie Curtis, uma jovem residente em Hertfordshire, Inglaterra, foi detida no fim de abril, por posse de droga, e começou a fazer furor nas redes sociais depois de a polícia de Hertfordshire ter publicado uma fotografia sua, na semana passada.

A mulher está a ser procurada depois de ter faltado a uma sessão de julgamento no Tribunal de Stevenage, no dia 6, o que levou as autoridades a emitirem um mandado de detenção e a partilharem uma fotografia da suspeita no Facebook, que teve um efeito inesperado nos internautas.

Entre elogios aos lábios e aos olhos, a comunidade online parece delegar para segundo plano o crime de que Katie é acusada.

No passado, em 2014, um fenómeno do género levou Jeremy Meeks, agora com 33 anos, a estrear-se no mundo da moda, depois de ter saído da prisão, na Califórnia.

jn.pt