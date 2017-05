PAICV acusa CMSV de pretender fazer “negócio da China” com terrenos de 5800 metros quadrados,

9/05/2017 07:51 - Modificado em 9/05/2017 07:51

Alcides Graça, líder do PAICV em São Vicente, acusa a CMSV de pretender entregar um terreno de 5800 metros quadrados, onde funciona a academia de futebol Carlos Alhinho ao empresário Manuel Santos para receber em troca um outro espaço, com menos de metade da dimensão, junto ao Hospital Baptista de Sousa, para alargamento da infra-estrutura de saúde, mas o PAICV opõe-se vivamente e ameaça com tribunal.

Graça reconhece que o hospital precisa ser alargado, mas não concorda com o que chama “negócio da china” para promover a “especulação imobiliária” passando para o empresário Manuel Santos, um “fervoroso apoiante do MpD”, um espaço nobre de vocação desportiva.

A Assembleia Municipal de São Vicente agendou o assunto para a sessão desta terça-feira, mas o PAICV apelou ao “povo de São Vicente” para se pronunciar na Assembleia Municipal, e prometeu entrar com um processo no tribunal para defender os interesses de São Vicente.