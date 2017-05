Líder do ISIS morto em operação das forças de segurança

O líder do grupo `jiadista´ Estado Islâmico (EI) no Afeganistão, Abdul Hasib, morreu numa operação das forças de segurança afegãs na província de Nangarhar, considerada o bastião do grupo no país.

«O chefe do EI-K (EI-Khorasa) no Afeganistão, Abdul Hasib, morreu num ataque liderado pelas forças especiais afegãs na [província] oriental Nangarhar», informou este domingo o palácio presidencial na sua conta no Twitter.

As autoridades afegãs responsabilizam-no por orquestrar a ofensiva de 8 de março que causou mais de meia centena de mortos num hospital militar de Cabul, além de sequestros de crianças e decapitações de idosos.

abola.pt