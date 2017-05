Liguilha: FC Salamansa em vantagem graças ao empate a duas bolas fora de portas

8/05/2017 05:00 - Modificado em 8/05/2017 05:00

A equipa do FC Salamansa da primeira divisão e o Ponta d´Pom da “segundona” mediram forças este sábado para a primeira mão da liguilha e o Salamansa, com muitas dificuldades, num jogo em que jogou na condição de visitante, conseguiu uma preciosa igualdade a duas bolas.

Na primeira parte, as duas equipas jogaram mais na expectativa com mais posse de bola para a formação do Salamansa, mas sem criar uma verdadeira oportunidade de golo, pelo que, o apito do árbitro para o descanso chegou com um nulo no marcador. Na segunda parte, as duas equipas vieram com outra disponibilidade e, aos 56 minutos de jogo, o número 19, Bill, adiantou a equipa do Ponta d´Pom no marcador, numa jogada rápida de contra-ataque. O Salamansa tentava reagir ao golo sofrido mas a verdade é que foi o “Ponta” que teve nos pés de Klika e Bill a oportunidade de ampliar o resultado.

À passagem do minuto 70, Klika redimiu e fez o gosto ao pé ao aproveitar de mais uma grande jogada por parte da sua equipa e, na boca da baliza, só teve de encostar, aumentando a vantagem para dois golos no jogo e na eliminatória. Só que os comandados de Nhela que cumpriu castigo no jogo e que teve no banco o treinador adjunto Aldair, ainda tiveram forças para esboçar uma reacção e, passados apenas 5 minutos, o lateral esquerdo Nhone diminuiu a vantagem no marcador ao imitar o golo de Klika, tendo à boca da baliza, só de empurrar a bola para o fundo das redes do “Ponta”.

Com o Salamansa a todo o gás à procura do empate no marcador e com Nhela aos berros na bancada para com os seus pupilos dentro do rectângulo de jogo, foi o Ponta d´Pom que, aos 85 minutos, por muito pouco, por intermédio de Klika, um dos homens em destaques do jogo, não fez o terceiro. Como diz o ditado “quem não marca sofre”, foi o Salamansa que na resposta desferiu um golpe que poderá ter posto fim às aspirações do Ponta d´Pom em regressar ao convívio dos grandes. É que na marcação de um livre à entrada da área do “Ponta”, o jogador mais esclarecido do jogo para o Salamansa e capitão Djack, de cabeça, desviou a bola para o fundo das redes do guardião do Ponta d´Pom.

Com este resultado, a equipa do Salamansa parte para o jogo em casa agendado para a próxima semana com vantagem na eliminatória, mas a equipa do Ponta d´Pom provou que poderá ainda fazer mossa a esta equipa da Zona Piscatória, pois deu muito bem conta de si apesar do desacerto defensivo na parte final do encontro que se deveu em grande parte ao cansaço acumulado ao longo do jogo.