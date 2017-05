Djodje e Nelson Freitas, os maiores galardoados do CVMA 2017

8/05/2017 04:56 - Modificado em 8/05/2017 04:56

Distinguido nas categorias de melhor música popular do ano com o tema “Eh ma me ki nos eh bom”, melhor intérprete masculino e ainda melhor em palco de 2016, Djodje foi um dos artistas mais premiados na 7ª Gala dos CVMA.

Nas categorias de melhor álbum do ano, “Four”, de Nelson Freitas, que também arrecadou as estatuetas de melhor colaboração por “Nha baby” com Mayra Andrade e melhor vídeo clipe de kizomba com “Break of Dawn”.

Loony Johnson partilhou ainda o prémio de melhor álbum com Nelson Freitas, enquanto produtor musical, arrecadando a estatueta na categoria de melhor produtor musical com “Believe” e melhor Afro Beatz.

A noite ainda distinguiu Ceuzanny como melhor intérprete feminina e melhor música tradicional, com a música “Cabo Verde lá fora”.

Melhor Funaná para Toni de Frank com “enginhero de comberso”. Melhor morna para “Mindel de Mãe Auta”, de Tété Alhinho.

Assol Garcia foi distinguida como artista revelação de 2016, com “Alma di Minino”.

Categoria internacional, Nish Wadada e Hélio Batalha, melhor Hip Hop RNB.

O prémio carreira foi para Bitori Nha Bibinna.