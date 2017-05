São Vicente: Feira de Artesanato em homenagem ao Dia da Mãe

8/05/2017 04:53 - Modificado em 8/05/2017 04:53

No Dia da Mãe, celebrado no primeiro domingo do mês de Maio, a Associação dos Artesões “Camin” e a Escola Primária Fonte Inês, realizaram uma Feira em homenagem a todas as mães, na ilha de São Vicente. A Feira iniciou por volta das 9:00 h e encerrou às 20:00h.

Como é habitual todos os fins de cada mês, os artesões juntam-se para realizarem a Feira de Artesanato no CNAD, Centro Nacional de Artesanato e Design, na cidade do Mindelo, com o intuito de incentivar o desenvolvimento artesanal e a sua constante produção com o objectivo da criação de um espaço de encontro, diálogo, troca e venda.

Entretanto, a Associação dos artesões “Camin”, Colectivo de Artesões do Mindelo, que tem por objectivo a participação nas datas comemorativas, resolveu, mais uma vez, juntar-se com a Escola Primária Fonte Inês para realizar mais uma Feira de Artesanato, desta vez para homenagear as mães.

Para Zaida Neves, membro da Associação dos Artesões “Camin”, a Associação tem um plano de actividades para cada ano onde as datas comemorativas não podem passar em branco. “Nós queremos aproveitar todas as datas especiais, isto porque é nessas comemorações que há maior movimentação de pessoas”, considera.

O membro da Associação acrescenta que no Dia do Pai celebrado no mês de Março, realizaram a Feira nesse estabelecimento de ensino e que agora estão a comemorar o Dia da Mãe.

Na Feira de Artesanato em homenagem ao Dia da Mãe, os artesões da Associação “Camin” trouxeram algumas lembrancinhas feitas com materiais diversos, com mensagens para as mães, bijutarias, carteiras, roupas, entre outros. Os preços variam dos 200 escudos aos 2 mil e 500 escudos.

Em relação à venda, as artesãs queixam-se da pouca venda dos produtos, porém, acreditam que valeu a pena a realização de mais uma Feira.

Por outro lado, algumas pessoas que foram abordadas pelo NN, dizem ser uma boa iniciativa por parte dos artesões. “Foi uma boa iniciativa! Os preços são acessíveis a todos”, afirma António Manuel.

“Nesta feira encontramos muitos presentes que podemos oferecer à nossa mãe com mensagens de carinho e amor”, disse Adriana Monteiro.

É de realçar que a próxima Feira será realizada no dia 1 de Junho, no dia em que se comemora o Dia das Crianças