Bispo do Mindelo representa Igreja Católica de Cabo Verde em Fátima

8/05/2017 04:49 - Modificado em 8/05/2017 04:49

O bispo do Mindelo, Ildo Fortes, vai ser o mais alto representante da Igreja Católica cabo-verdiana em Portugal por ocasião da visita do Papa Francisco, informou fonte da Diocese do local.

Segundo o secretariado da Diocese da Igreja Católica cabo-verdiana no Mindelo, ilha de São Vicente, Ildo Fortes viaja no dia 10 de Maio para Portugal e será acompanhado por um grupo de 40 peregrinos das ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau.

O grupo permanecerá em Fátima durante três dias – de 12 a 14 de Maio – seguindo-se depois para Santiago de Compostela até o dia 17 deste mês.

A agência Lusa apurou que por altura da visita do Papa Francisco a Portugal o Cardeal e Bispo de Santiago, Arlindo Furtado, estará nos Estados Unidos da América.

Da ilha de Santiago vai outro grupo de 48 católicos cabo-verdianos, numa organização da agência de viagens Diocesana Tours, da igreja católica.

O papa Francisco participa nas celebrações do centenário das aparições marianas na Cova da Iria, em Fátima, nos próximos dias 12 e 13 de Maio.

Inforpress