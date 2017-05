Jovem de 18 anos acusado de abusar sexualmente de uma criança

Um jovem de 18 anos, natural da ilha do Fogo, está a ser acusado de ter abusado sexualmente de uma criança do sexo masculino. A vítima de 10 anos foi abusada em casa do suposto agressor que já se encontra atrás das grades.

A vítima menor de 10 anos está a ser acompanhada pela ICCA. O caso ocorreu na semana passada no Município dos Mosteiros e está sob a alçada das autoridades judiciais. O agressor de 18 anos, que é vizinho da vítima, após ter sido detido fora de flagrante delito, foi presente ao Tribunal onde negou a prática do crime imputado, contudo, nada serviu para o ilibar.

Diante da situação de perigo, o juiz entendeu conduzir o agressor para a Cadeia de São Filipe onde vai aguarda o desfecho do caso.