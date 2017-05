Taça de São Vicente: Mindelense cai aos pés do Derby nas grandes penalidades

No jogo decisivo da Taça de São Vicente deste ano que opôs os dois representantes da ilha no campeonato maior de Cabo Verde, jogo disputado este sábado, o Derby levou a melhor sobre o Mindelense e após um empate a uma bola ao fim dos noventa minutos regulamentares, venceu por 4-2 nas decisões por penáltis.

O jogo da finalíssima era, sem dúvidas, um jogo de grande calibre e gerou muitos motivos de interesse pelo que o estádio Adérito Sena registou nesta época mais uma boa casa, pois defrontaram-se dois dos clubes mais antigos da ilha, presentes no G8. A verdade é que a primeira parte do jogo viu duas equipas a jogarem na expectativa, sempre com o Derby a ter mais posse de bola ao meio campo. Numa primeira parte em que as equipas não acertaram com o alvo.

O jogo chegou ao intervalo com o nulo no marcador e, na segunda parte, as duas equipas impuseram o mesmo ritmo da primeira parte e o primeiro lance digno de registo aconteceu somente aos 59 minutos, quando Latche do Mindelense, recém-entrado em campo, na cara do golo, desviou para cima da trave. Os dois treinadores mexiam no xadrez táctico e foi do banco que saíram os dois marcadores dos únicos golos apontados nos noventa minutos.

Metcha do Derby, o melhor marcador da Taça deste ano, entrou aos 71 minutos de jogo para o lugar de Pitú e, aos 80 minutos, aproveitando a cobrança de uma grande penalidade cometida por Hidélvis sobre Béna, não deu hipóteses ao guardião do Mindelense, penálti clássico, bola para um lado e Hélio para o outro. A festa do Derby durou pouco tempo pois o Mindelense carregou o pé no acelerador e Latche que veio do banco, igualou o placar, cinco minutos após o golo do Derby, contando com a preciosa assistência de Erickson e, na cara do golo, o camisola 31 só teve de encostar.

O jogo chegou ao fim e na lotaria das grandes penalidades, o Derby teve mais discernimento e acabou por vencer por 4-2. Para o Derby, marcaram Metcha, Fúna, Orivaldo e Dário, sendo que Guga foi o único a errar o alvo. Da parte do Mindelense, Nene e Latche foram os únicos que acertaram com as redes, enquanto que Yuran e Hidélvis, por sua vez, não tiveram a mesma sorte. Com isso, mais uma Taça perdida para o Mindelense que já leva duas épocas seguidas a cair no jogo decisivo. Por sua vez, o Derby leva mais uma Taça para o museu do clube após alguns anos sem a conquistar.

Equipas para este jogo:

FC Derby: Tól (GR), Barão, Funá, Yuran, Guga, Dário, Makalélé, Lizender, Duck, Béna e Pitú. Suplentes: Landirson (GR), Skibá, Metcha (utilizado), Orivaldo (utilizado), Ravy, Kevy e Manú.

CS Mindelense: Hélio (GR), Toi Adão, Hidélvis, Ivinha, Vinha, Djinkelly, Dario, Ivan, Erickson, Papalélé e Djonny. Suplentes: Mauro (GR), Djosa, Fache, Sílvio, Latche (utilizado), Nene (utilizado) e Yuran (utilizado).

Equipa de arbitragem: Árbitro principal Elísio Monteiro, árbitros assistentes: Daniel Nascimento e Osvaldino Neves e o quarto árbitro Paulo Santos.