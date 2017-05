Final da Taça de São Vicente: Derby e Mindelense procuram fechar época em São com a conquista da Taça

O Derby e o Mindelense são os grandes finalistas da Taça desta época desportiva em São Vicente, duas equipas que irão representar a ilha no campeonato maior de Cabo Verde. O jogo da finalíssima em que se conhecerá o sucessor do FC Salamansa, actual detentor da Taça, está agendado para este sábado às 16 horas.

As duas equipas chegam a esta final depois de deixarem pelo caminho as formações da “segundona” o Amarante e o Calhau. O Mindelense, nas meias-finais, deixou pelo caminho o Calhau, enquanto que, o Derby derrubou o Amarante.

Na antevisão a este jogo de gigantes do futebol em São Vicente, Ivan Nascimento do Mindelense e Duck Morais do Derby dão o mote para aquele que será o jogo entre dois representantes da ilha no nacional de futebol.

Ivan Nascimento enverga a camisola 7 dos Leões da rua de Praia e cumpre a sua primeira época de leão ao peito, após vários anos representando a Académica do Porto Novo. Em declarações ao NN, o jogador dos Leões da rua de Praia afirma que a preparação está a ser feita de forma tranquila com os olhos focados em vencer a taça. Ivan sustenta que vai ser uma partida difícil como o jogo anterior frente a este mesmo adversário para o campeonato, onde somente na segunda parte conseguiram sair por cima no jogo, isto após uma boa parte da sua equipa. “Mas agora queremos fazer noventa minutos de grande nível. Estamos à espera de uma equipa do Derby 100% moralizada, organizada e coesa, porque vão partir da estaca zero como nós”, assevera.

Para este jogo, o médio ofensivo dos Leões da rua de Praia indica que o segredo é o plantel estar focado e destinado a entrar na máxima força, paciência e dinâmica. “Vencer a Taça será uma motivação extra para encarar novos desafios mas, em qualquer competição em que nós entramos, queremos vencer independentemente da vitória no jogo anterior”, atira Ivan.

Ivan não atribui total favoritismo do jogo ao Mindelense e, como diz, “Final é final não há favoritos, será 50/50 para ambas as partes”. Sendo a sua primeira época de leão ao peito, Ivan diz que está a ser uma época para experiências mas que está a começar bem e espera que ela termine da melhor forma possível. “Sempre ambicionei jogar no Mindelense e consegui concretizá-lo com muito esforço, espero dar a este histórico campeão muitas alegrias”, concluiu o camisola 7.

Por sua vez, Duck Morais também ele médio ofensivo mas do Derby, afirma que a equipa vai encarar este jogo de forma normal e que a ideia que passa é somente a de vencer, porque em todos os jogos, o Derby entra para vencer.

O campeonato não correu de feição aos comandados de Yoya e o médio centro, aponta que os jogadores esperavam fazer muito mais do que aquilo que fizeram, mas tal não foi possível, “não sei porquê mas acho que tínhamos tudo para fazer um bom campeonato”.

Sobre favoritismos para este jogo, Duck entende que não haverá, embora a sua equipa venha de resultados menos bons do campeonato. “Mas isso não quer dizer que nós não o vamos disputar de igual para igual e espero que possamos fazer um bom jogo e ganhar a taça”, sublinha o camisola 10.

Por fim, instado a comentar sobre a polémica em torno da sua equipa e questionado se isso pesa no psicológico dos atletas neste momento, Duck diz que “nós, os jogadores, não temos nada a ver com este assunto. Temos o nosso Presidente e, simplesmente, somos apenas jogadores e acho que isto não pesa em nada”.