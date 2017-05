Campeonato Feminino: Mindelense enfrenta o Falcões do Norte na sua caminhada rumo ao título

5/05/2017 05:09 - Modificado em 5/05/2017 05:09

O Mindelense segue imparável no topo da tabela classificativa com 18 pontos, fruto de seis vitórias em seis jogos e, por isso, leva uma vantagem de cinco pontos sobre o segundo classificado, o Madeirense, que tem 13 pontos e, nesta jornada, as comandadas de Gusto medem forças com a equipa de Chã de Alecrim que ocupa a quarta posição.

As Leoas da rua de Praia têm um registo invejável esta época e parecem estar mais do que destinadas a renovar o título, mesmo estando a faltar quatro jogos para o término do campeonato. Nesta jornada, o Mindelense vai defrontar uma equipa que vem de uma preciosa vitória frente à Real Sociedade por três bolas sem resposta e perante a equipa encarnada espera-se ver como se vão portar as comandadas de Ivan Almeida. Com 7 pontos na tabela classificativa, o Falcões do Norte está no encalço do Benz Táxi que tem 10 pontos.

O Madeirense, equipa que ocupa a segunda posição da tabela classificativa com 13 pontos e que vem de uma vitória saborosa frente ao Benz Táxi por duas bolas a uma, tem pela frente, nesta jornada, confronto marcado com a penúltima classificada, a Real Sociedade, equipa que tem apenas 4 pontos conquistados neste campeonato. Equipa esta que vem de uma derrota por três bolas sem resposta frente ao Falcões do Norte.

Por sua vez, a equipa do Madeirense que vem de uma derrota amarga frente ao Madeirense por duas bolas a uma, defronta o Ribeirense que vem de uma goleada sofrida frente ao Mindelense por 6-0. O Madeirense, no jogo com o Benz Táxi, marcou três golos, mas acabou por acertar nas redes erradas, com isso, as contas pelo título ficaram muito complicadas, isto porque, neste momento, o Mindelense tem uma vantagem de oito pontos na liderança. Já o Ribeirense estreante na prova, soma assim mais uma goleada neste campeonato regional.

Jogos, horários e locais da sétima Jornada:

Sábado Centro Estágio FCF Mindelo: 14:30 Ribeirense x Benz Táxi

16:00 Madeirense x Real Sociedade

Domingo campo Ribeira de Craquinha: 15:30 Falcões do Norte x Mindelense