Debate: O digital: Dimensões, benefícios, oportunidades e riscos

5/05/2017 05:07 - Modificado em 5/05/2017 05:07

Líderes das Comunicações Lusófonas debatem em Brasília (Brasil) o tema: O DIGITAL: DIMENSÕES, BENEFÍCIOS, OPORTUNIDADES E RISCOS.

Realizar-se-á nos próximos dias 11 e 12 de Maio, em Brasília (Brasil), no Hotel Windsor Plaza Brasília, a Assembleia-Geral Anual e o XXV Fórum AICEP das Comunicações Lusófonas 2017, organizado pela Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa (“AICEP”), este último com o tema “O digital: dimensões, benefícios, oportunidades e riscos”. Estes eventos vão reunir Presidentes, CEO’s, Administradores, Altos Directores e outros Dirigentes das empresas operadoras de Comunicações (Correios e Encomendas, Telecomunicações e Conteúdos de Televisão) e dos Órgãos Reguladores do Sector Membros da AICEP, dos 9 Países e Territórios de Língua Oficial Portuguesa (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste) que constituem o universo desta importante Associação Internacional. O mundo está a mudar a um ritmo acelerado. Todos os dias surgem novas tecnologias que mudam a forma como comunicamos, como fazemos negócio ou interagimos com o que nos rodeia. Vivemos num mundo muito mais interligado e, actualmente, computadores, smartphones, tablets, redes sociais, ligações wireless, mobilidade, navegação na nuvem e mensagens instantâneas são parte intrínseca das nossas rotinas diárias e, nos próximos anos, o número de “coisas” ligadas à internet e entre si vai crescer exponencialmente. Já está, de resto, a crescer. As gerações mais jovens cresceram sob a influência do digital e estão intimamente familiarizadas com a tecnologia, o que vai conduzir o mundo para uma nova era digital que abre possibilidades sem precedentes para as pessoas e para as organizações. Existem vários benefícios significativos na adopção do digital, o que representa, actualmente, um maior leque de oportunidades para todos os que procuram a transformação digital. Por outro lado, para os que não adoptarem o digital, o futuro será incerto e estarão expostos a grandes riscos de negócio. Neste contexto, é muito importante compreender porque é que as empresas se devem manter na era digital (aquelas que já estão) e devem entrar na era digital (aquelas que ainda não o fizeram) e quais são as suas dimensões, os seus benefícios, as suas oportunidades, mas também os seus riscos, em suma, os pontos fortes e fracos relevantes que têm que ser abordados rapidamente de modo a evitar colocar em perigo o seu futuro no mundo digital e, pelo contrário, que permitam prosperar num futuro digital. A transformação digital é um processo complexo que cria algumas incertezas que é indispensável combater; é preciso haver disponibilidade para correr riscos; aprender-se com os erros e tomar medidas reiteradas de forma a implementar-se uma nova cultura, novos processos e novas e melhores tecnologias que permitam às empresas competir nos mercados modernos onde actuam. A falta de acção hoje terá um impacte significativo no futuro. Assim, é imperioso agir e coordenar esforços entre as organizações para garantir que aderem ao digital e que estão preparadas para os muitos competitivos e exigentes anos futuros, em que, numa nova realidade, a forma como interagimos socialmente e como nos comportamos é diferente, pois, o digital, de certo modo, não é uma continuação ou desenvolvimento “do como se tem feito”, mas uma nova forma de fazer. E tudo isto afecta também, naturalmente, as actividades dos operadores de correios e encomendas, de telecomunicações e comunicações electrónicas e de conteúdos e dos respectivos Reguladores sectoriais em todo o mundo e, portanto, também no Mundo Lusófono. Quais são, por isso, as tendências que se desenham para o futuro; como vai o digital continuar a modificar as vidas das organizações e das pessoas; quais as principais recomendações para as organizações e qual a melhor forma de enfrentar os desafios, as oportunidades e os riscos, são temas de grande importância e actualidade para reflexão e análise no âmbito dos 3 painéis temáticos – “(i) “Os correios e encomendas: desafios e oportunidades da transformação digital | novos serviços e optimização da rede postal”; ii) Desafios e oportunidades da transformação digital nos sectores de telecomunicações, conteúdos e media”; (iii) “Estado e Tendências das Comunicações Lusófonas” – que, para além de uma prévia intervenção enquadradora, sobre “O digital: dimensões, benefícios, oportunidades e riscos” – integram este XXV Fórum AICEP das Comunicações Lusófonas. Com a presença dos líderes dos Operadores e Reguladores membros da Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP), de inúmeros outros participantes e convidados e, de entre estes, de membros do Governo da República Federativa do Brasil e de representantes diplomáticos dos diversos Países de Expressão Portuguesa representados nesta Associação, vão ouvir-se vários especialistas e proceder-se-á a um intenso trabalho de reflexão e debate sobre o mencionado tema que não poderia ser mais oportuno para o sector das comunicações, constituindo o debate que se irá fazer, um contributo essencial para analisar o rumo que deve ser seguido para acompanhar a revolução digital que estamos a assistir e a viver. Este contributo para a Sociedade das Comunicações e do Digital é uma missão em que a Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa se revê e em que se empenha permanentemente, fazendo da mesma, cada vez mais, agora e no futuro, a parceira natural das Comunicações do Mundo da Lusofonia.