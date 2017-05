Kassav nas festas de “Sonjon 2017” no Porto Novo

5/05/2017 05:04 - Modificado em 5/05/2017 05:04

As festas de romarias já estão à porta com a entrada do mês de Maio, tendo o seu ponto alto nas festas de São João em diversas ilhas.

Em Santo Antão, no Porto Novo, a edilidade já está a preparar as festas de “San Jon”, a mais aguardada do Norte do país. Em cartaz, já têm confirmado para este ano, o grupo musical “Kassav”.

De acordo com a Câmara Municipal do Porto Novo, ficou concluída esta semana o processo contratual que visa trazer os “Kassav” para o Porto Novo – Santo Antão, para as Festas de “Sonjon 2017”.

Os “Kassav” actuarão no dia 23 de Junho no antigo Estádio de Futebol “Amílcar Cabral”. A actuação está prevista para as 23 horas, em ponto, uma vez que a banda não actua depois da meia-noite.

Estes pedem ainda às empresas cabo-verdianas para associarem os seus produtos, serviços e marcas a estas festas porque este ano “vamos ter uma ampla divulgação nacional e internacional não só através da televisão, mas também de plataformas de tv streaming”.

No ano passado, o lendário grupo de zouk das Antilhas esteve em Cabo Verde, na cidade da Praia, no festival da Gamboa.