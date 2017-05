Perla Negra: A PJ não vai vigiar os arguidos colocados em liberdade

A PJ não vai vigiar, nem controlar os quatro cidadãos estrangeiros acusados de tráfico internacional de 535 quilos de cocaína que ontem foram colocados em liberdade porque expirou o prazo de prisão preventiva. Um ex-inspector, cujo pedido de anonimato respeitamos, defende que “em primeiro lugar, a PJ não tem meios para vigiar tanta gente ao mesmo tempo”, mas considera que “se fosse relevante para a investigação e a PJ considerasse que o perigo de fuga é iminente, apesar das medidas cautelares aplicadas pelo juiz, poderá vigiar as pessoas em causa”.

Mas não acredita que isso vá acontecer neste caso, pois defende “que a PJ fez o seu trabalho que foi a captura dos indivíduos e a apreensão da droga. E o Tribunal fez o seu. Se alguém não fez bem o seu trabalho, deve assumir os seus erros”. Neste caso, os advogados dos acusados sempre defenderam que “foi um erro grosseiro não se ter feito a acusação numa língua que os arguidos dominam”. Outros dizem que isso poderia ter sido evitado na Audiência Contraditória Preliminar ou mesmo no início do julgamento.

Félix Cardoso, advogado de defesa dos arguidos estrangeiros do processo Perla Negra, considera que não existe perigo de fuga dos seus clientes, pois eles cumprirão as novas medidas de coacção. Tanto é que está convencido que na ACP (Acção Contraditória Preliminar) que vai requer, há muitas hipóteses que os seus clientes não voltem a ser julgados.

O Segundo Juízo Crime do Tribunal de São Vicente decidiu colocar em liberdade os quatro cidadãos estrangeiros que tinham sido condenados por tráfico internacional de 530 quilos de cocaína no âmbito do processo conhecido como Pérola Negra, mudando a medida de coacção de prisão preventiva para TIR e proibição de saída do país.