Centro de Instrução Zeca Santos: recrutas fazem exercícios e ordem unida de chinelos

5/05/2017 04:49 - Modificado em 5/05/2017 04:49

Este online teve conhecimento que alguns militares da 1ª incorporação de 2017, durante exercícios militares no Centro de Instrução Zeca Santos, Morro Branco, não tem fardamento próprio para exercícios. E na falta de botas usavam chinelas e as suas próprias sapatilhas. E devido a isso muitos militares estragaram o seu calçado e sao obrigados a ficar no Centro durante o fim- de – semana porque não podem sair descalços .

O Comandante da 1ª Região Militar, José Rui Neves, diz que a situação já se encontra resolvida, mas reconhece um atraso na entrega ,por parte do fornecedor , dos kits com os uniformes e os acessórios que são entregues gratuitamente pela corporação.

Em reacção a esta denúncia, o Comandante da Primeira Região diz, no entanto, que o facto dos soldados estarem numa ordem unida de chinelos ou numa aula cívica militar, não causa nenhum constrangimento à corporação, o que não pode acontecer é a realização de exercícios físicos exigentes serem feitos dessa forma.

Para quem não sabe, a ordem unida é uma das actividades militares, onde são treinadas as marchas militares e os desfiles cívicos.

Afirma ainda que nalguns casos, mesmo com os uniformes entregues, há situações particulares, como por exemplo, há quem não esteja acostumado a utilizar alguns tipos de botas que, muitas vezes, causam ferimentos nos pés dos soldados pelo que lhes é permito assistirem aos exercícios de chinelos, de forma a não perderem os conteúdos militares que lhes serão úteis durante a sua comissão.

Por outro lado, considera grave que militares de um país forneçam informações sobre o funcionamento de um centro militar, já que haviam sido avisados do atraso que, no entanto, já foi resolvido e todos os recrutas, neste momento, encontram-se devidamente uniformizados. “Há muita falta de bom senso”, critica.

Continua ainda, afirmando que apesar de Cabo Verde não ser um país em guerra, é preciso que as forças militares estejam preparadas. “E como é que se vão conseguir adaptar a situações difíceis e ultrapassá-las se não estiverem preparados para as mais simples. Durante a formação militar devem ser colocados nas situações mais difíceis, de forma a avaliar a capacidade mental e saber se estão preparados para a vida militar”.