Londres recusa pagar 100 mil milhões de euros para deixar União Europeia

4/05/2017 05:12 - Modificado em 4/05/2017 05:12

Em entrevista à cadeia ITV, David Davis disse que tudo será negociado nas reuniões.

De acordo com a edição desta quarta-feira do jornal económico britânico Financial Times (FT), a ‘fatura’ que o Reino Unido deverá pagar pode ascender a 100 mil milhões de euros, mais do que o valor inicialmente estimado.

O aumento da `fatura` «resulta de exigências mais estritas da França e da Alemanha, e tem como objetivo fazer provisões para o setor agrícola depois do `Brexit`, bem como pagamentos para cobrir gastos administrativos comunitários em 2019 e 2020», adianta o FT.

David Davis prometeu ainda um acordo generoso para os europeus que vivem no país, «com condições muito semelhantes às que têm atualmente», antes da saída da Grã-Bretanha da UE, salientando que é importante «resolver este ponto o mais depressa possível», admitindo que a incerteza está a deixar as pessoas ansiosas.

O ministro britânico do Brexit reconhece que as negociações não começaram da melhor maneira, mas acrescenta que a intenção do lado britânico «não é dividir para reinar nem tão pouco Londres assumir uma posição suplicante».