Aeroporto de Santo Antão deverá ser construído no Porto Novo

4/05/2017 05:07 - Modificado em 4/05/2017 05:07

Os estudos a serem realizados pela Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Área (ASA) prosseguem, visto que o ministro da Economia e Emprego, José Gonçalves assegura que a construção do aeroporto na ilha do Santo Antão é um compromisso eleitoral a ser cumprido.

A localização do aeroporto é maior preocupação para o governo de Cabo Verde, dos empresários e dos autarcas da ilha, todavia Ministério da Economia e Emprego adianta que o aeroporto de Santo Antão será construído no Porto Novo, segundo indicam os estudos. Estes estão a cargo da ASA que dispõe de uma equipa pluridisciplinar e de acordo com a Inforpress os mesmos deverão ficar concluídos num prazo de três anos, no qual a zona da Casa de Meio, a sete quilómetros da cidade do Porto Novo, está como zona ideal para a construção do aeroporto.

A equipa pluridisciplinar, que iniciou o seu trabalho em 2016, defende que Casa de Meio tem “excelentes condições” para a construção e viabilidade dessa infraestrutura aeroportuária, já que essa zona dispõe “uma extensa e excelente planície” que facilitará a edificação da pista

Por outro lado, os autarcas da ilha apelam para uma reflexão sobre a localização do aeroporto, uma vez que a zona prevista vivem três dezenas de famílias, assim sendo poderá haver o impedimento da expansão da localidade. Para além de uma boa selecção do local para implementação do aeródromo, não existe oposição visto que “o aeroporto é um desígnio dos santantonenses, pelo que a minha autarquia fará tudo ao seu alcance para viabilizar esse projecto crucial para o desenvolvimento da ilha Santo Antão” frisa edil do Porto Novo, Aníbal Fonseca.