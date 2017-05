São Vicente: moradora denuncia perturbação por parte da Igreja Universal

4/05/2017 05:03 - Modificado em 4/05/2017 05:03

Este online recebeu uma denúncia de perturbação por parte da Igreja Universal, na zona do Monte, em São Vicente. De acordo com a denunciante, uma mulher, há alguns meses que a explanação “muito” alta do Pastor da Igreja Universal tem vindo a perturbá-la na sua própria residência. A mesma encontra-se indignada e desesperada e pede medidas urgentes por parte da Igreja.

A moradora que prefere ser identificada por “LR”, conta que mora nessa localidade há muitos anos e que nunca teve motivos para reclamações. No entanto, devido à perturbação constante por parte do Pastor, resolveu mostrar o seu descontentamento perante a Igreja através deste jornal online.

LR acusa a Igreja Universal de iniciar as suas actividades muito cedo, principalmente aos fins-de-semana, aos domingos antes das 7 horas da manhã, e considera que “a explanação muito alta do Pastor perturba-nos, pois àquela hora ainda estamos a descansar, principalmente a minha mãe que pertence à terceira idade, que fica durante o dia com dores de cabeça”.

A moradora afirma que ela, como cidadão, tem os seus direitos e exige que sejam respeitados. A mesma realça que “quero que o problema seja resolvido principalmente aos domingos, pois sou Educadora Infantil e preciso de repousar nos dias de folga”, refere.

Contactado por este online, o Pastor da Igreja Universal, Mário, esclarece que não há motivos para reclamações, uma vez que, aos domingos, no horário das suas explanações, a Igreja fecha todas as portas. No entanto, diz que vão tentar resolver essa situação.