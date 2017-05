Pérola Negra: Implicados estrangeiros aguardam novo julgamento em liberdade

4/05/2017 04:55 - Modificado em 4/05/2017 04:56

O segundo juízo crime do Tribunal de São Vicente decidiu colocar em liberdade os quatro cidadãos estrangeiros que tinham sido condenados por tráfico internacional de 530 quilos de cocaína, no âmbito do processo conhecido como Pérola Negra mudando a medida de caução de prisão preventiva , em que se encontravam desde que acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 6 de Março sobre o recurso dos indivíduos condenados mandou repetir a notificação de acusação , para TIR e proibição de saída do país. Assim José Villalonga,Ariel Benitez,Patrick Komorov, Carlos Ortega e Juan Bustos vão aguardar o novo julgamento em liberdade .

Conforme o NN tinha avançado, este cenário era previsível desde que o STJ declarou nula a notificação da acusação que lhes foi feita com a consequente anulação do processado que se segui a esse acto…” E no ponto 2 ” ordenar a repetição da notificação da acusação dos arguidos com a observância de todas as formalidades legais incluindo a sua tradução oral por um intérprete para a língua que os notificados dominam, devendo-se o processo seguir, a partir dessa fase processual a tramitação imposta por lei. E o processo ao seguir esta tramitação fez expirar o prazo legal que um cidadão pode ficar em prisão preventiva.

Em 2000 tinha havido outro caso em que o agente da PJ Alino Vieira condenado a 20 anos de cadeia pelo roubo de 180 quilos de cocaína foi colocado em liberdade ,por que ,se excedeu o prazo de prisão preventiva . Como se sabe ele não esperou por novo julgamento e fugiu .

Félix Cardoso , advogado , disse que os seus clientes vão cumprir com as novas medidas de caução . Tanto que está convencido que na ACP ( acção contraditória Preliminar,) que vai requer ,tem muitas chances que os seus clientes não voltem a ser julgados .