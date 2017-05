Félix Cardoso: “Temos de respeitar a decisão do Tribunal“

4/05/2017 04:51 - Modificado em 4/05/2017 04:51

Félix Cardoso, advogado de defesa, dos cidadãos estrangeiros que vão aguardar em liberdade a repetição do julgamento do processo Pérola Negra está convencido que os seus clientes não tem motivos para fugir e que o juiz com as novas medidas de caução acautelou essa situação com os instrumentos que a lei lhe confere . E conclui “ Temos de respeitar a decisão do Tribunal “

