Dia da Liberdade de Imprensa

3/05/2017 08:00 - Modificado em 3/05/2017 08:00

Comemora-se hoje, quarta-feira, o Dia da Liberdade de Imprensa, sob o lema “Liberdade de Imprensa, Independência e Censura na Era Digital”.

A Associação Sócio Profissional dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC) celebra o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, 3 de Maio, com uma série de actividades.

Para comemorar o dia, estão agendadas diversas actividades, entre elas, uma conferência em torno do tema “Liberdade de Imprensa, Independência e Censura na Era Digital”, na Cidade da Praia, a ser proferida pelo catedrático português Mário Mesquita, sendo moderadora a jornalista cabo-verdiana, Margarida Fontes.

De acordo com a AJOC, citada pela Inforpress, a escolha prende-se com as mudanças por que tem passado a Imprensa no mundo e, em particular, em Cabo Verde, que mostram que a liberdade de Imprensa não é um dado adquirido sendo, por isso, um exercício diário de conquista e reafirmação dos valores que norteiam o exercício da profissão.

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, profere o discurso de abertura da Conferência.

Será ainda feito o anúncio dos vencedores do Prémio Nacional de Jornalismo também nesta quarta-feira, dia 3.

O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa foi estabelecido em 1993 pela Assembleia-Geral das Nações Unidas. Esta data visa promover os princípios fundamentais da liberdade de imprensa, combater os ataques feitos aos media e impedir as violações à liberdade de imprensa e lembrar que os jornalistas são vítimas de ataques, capturados, torturados ou estão submetidos a limitações no exercício da própria profissão.

Homenagear todos os profissionais que faleceram vítimas de ataques terroristas ou que foram assassinados por organizações terroristas, é também o objectivo do dia, já que todos os anos vários jornalistas são capturados e mantidos prisioneiros em diversas regiões do mundo, com destaque para os países onde vigoram regimes ditatoriais.

A Associação Repórteres Sem Fronteiras desenvolve esforços para proteger os profissionais da comunicação social em todo o mundo e alertar para os perigos a que estão sujeitos no desempenho do seu trabalho.