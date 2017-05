Salamansa e Ponta d´Pom disputam vaga de acesso à primeira divisão

3/05/2017 07:55 - Modificado em 3/05/2017 07:55

O acesso à primeira divisão acontece já este fim-de-semana, entre o Salamansa, 7º classificado da primeira divisão e o Ponta d´Pom, 2º classificado da segundona. As duas equipas disputam a última vaga na primeira divisão do Campeonato Regional de Futebol de S. Vicente de 2016/2017.

O Municipal Adérito Sena recebe, no próximo fim-de-semana, o jogo grande da disputa de um dos dois lugares de acesso ao G8 que foi conquistado pela equipa do Castilho que terminou o campeonato da segunda divisão em primeiro, seguido do Ponta d´Pom que ainda continua a sonhar com a promoção, uma vez que no próximo sábado, 06 de Maio, defronta o Salamansa no primeiro de dois jogos da Liguilha.

As duas equipas lutam por um lugar na primeira divisão, já que a Liguilha reúne um play off entre o 7º classificado e a segunda posição na Segundona para preencher a vaga na 1ª divisão.

Há alguns anos que a equipa de Fonte Inês tenta a subida à liga principal, depois de ter descido de divisão em 2014. Mas, pela frente, terá uma equipa com uma forte determinação em continuar a lutar pela oportunidade de jogar entre os oito da liga principal.

De realçar que os efeitos do acórdão do Conselho de Justiça da FCF também se fizeram sentir no fundo da tabela, fazendo com que o Falcões do Norte descesse automaticamente à segunda divisão, pois com a actualização da tabela, manteve os mesmos nove pontos, contra os 13 pontos do Ribeira Bote, no penúltimo lugar, a uma jornada do fim do campeonato.

Assim, na última jornada, o Ribeira Bote com 13 pontos e o Salamansa com 14, o combinado da zona libertada, venceu por 1-0 e manteve a permanência na 1ª divisão, com 16 pontos, mais dois que o Salamansa.

Curiosamente, já no próximo sábado, Mindelense e Derby, os representantes da ilha no campeonato de Cabo Verde, vão-se defrontar na final da Taça São Vicente, título conquistado na temporada passada pelo Salamansa.

No mesmo dia, Salamansa e Ponta d´Pom jogam para a 1ª mão da Liguilla que dá acesso à primeira divisão, onde já se encontra o Grémio Sportivo Castilho, campeão da 2ª divisão.

Terminado o campeonato, o Mindelense sagra-se campeão regional pela terceira vez consecutiva e vai ao nacional acompanhado do FC Derby.