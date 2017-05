Jovem morre baleado em Santa Cruz. PJ suspeita de uma execução

3/05/2017 07:12 - Modificado em 3/05/2017 07:12

O corpo de um jovem do sexo masculino foi encontrado sem vida na manhã desta terça-feira na zona de Gil Andrade, município de Santa Cruz, interior de Santiago. De acordo com informações policiais, a vítima foi atingida com seis tiros. A Polícia Judiciária suspeita de uma execução.

Trata-se de Edmir Mendes Cabral, “Miri”, de 28 anos, e residia no bairro de Eugénio Lima na Cidade da Praia. A vítima deixa dois filhos menores e segundo familiares que se dizem surpresos com a tragédia, Edmir era um jovem calmo e amigo das pessoas.

O corpo foi encontrado sem vida numa ribeira na zona de Gil André. O caso foi descoberto por volta das 09:30 horas desta terça-feira. O cadáver só veio a ser removido na mesma tarde, na presença de familiares e das autoridades sanitárias policiais.

De acordo com informações recolhidas, o jovem foi visto pela última vez na segunda-feira à porta da sua residência enquanto falava ao telefone com a namorada que se encontra nos Estados Unidos. Ainda não se sabe como é que o corpo de Miri foi parar na localidade de Monte Negro, Município de Santa Cruz, interior de Santiago.

Contudo, a Polícia Judiciária está a investigar o caso, suspeitando de “uma execução a tiro”.

Este é o segundo homicídio ocorrido na ilha de Santiago no espaço de uma semana. No O

No dia 22 de Abril o corpo de um cidadão de naturalidade alemã foi encontrado morto no concelho de Sao Domingos e PJ apurou que se tratou de um assassinato.