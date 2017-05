Sub-17: Batuque FC vence a Real Sociedade e contínua imparável

3/05/2017 05:56 - Modificado em 3/05/2017 06:58

A equipa do Batuque FC continua o seu trajecto imbatível neste campeonato, isto após vencer este domingo, a equipa da Real Sociedade por 3-1 e mantém-se firme na liderança da prova quando faltam apenas cinco jornadas para o seu término.

Nesta jornada, o Batuque FC enfrentou a equipa que travou o Geneva na jornada anterior quando empatou a duas bolas com este adversário mas, perante a líder isolada da prova, o Batuque FC não conseguiu fazer a mesma proeza, acabando por perder por três bolas a uma. Com este resultado, a equipa do Batuque segue imparável e já tem assegurado praticamente a presença no G4, isto quando faltam apenas quatro jornadas para se concluir este Campeonato Regional. Por sua vez, a equipa da Real Sociedade, com esta derrota, mantém a sétima posição com sete pontos.

A equipa do Geneva após a perda de pontos na jornada passada frente à Real Sociedade, nesta jornada conseguiu uma difícil e preciosa vitória frente à equipa do Juventude por três bolas a duas, mantendo-se, assim, viva na luta pelo G4 e na perseguição ao líder Batuque FC. De realçar que a equipa do Geneva é estreante nesta prova dos Sub-17 e tem superado as expectativas nesta sua primeira aparição e está, neste momento, bem encaminhada para a decisão final do campeão e da equipa que irá representar a ilha no campeonato nacional.

Por sua vez, os campeões em título, o Cantarera, venceram a equipa do Derby, actual lanterna vermelha da competição, por três bolas a uma e, assim, estão na luta para o G4. Com duas vitórias consecutivas, os actuais campeões regionais subiram ao terceiro lugar da tabela classificativa com treze pontos e estão mais do que bem encaminhados para a decisão final, se mantiverem esta performance até ao fim da competição.

Nesta sétima jornada, a equipa do Estoril, actual terceira classificada com 10 pontos, cumpriu a sua folga e, assim, viu-se ultrapassado pela equipa do Cantarera.

Resultados sétima jornada:

Falcões do Norte 1-2 Zona Libertada

Geneva 3-2 Juventude

Ponta d´Pom 0-1 G. Benfica

Cantarera 3-1 FC Derby

R. Sociedade 1-3 Batuque FC

Classificação sétima jornada:

1- Batuque 18 pontos; 2- Geneva 16 pontos; 3- Cantarera 13 pontos; 4- Estoril 10 pontos; 5- Geração Benfica 10 pontos; 6- Ponta d´Pom 9 pontos; 7- Real Sociedade 7 pontos; 8- Zona Libertada 7 pontos; 9- Juventude 6 pontos; 10- Falcões 3 pontos; 11- FC Derby 1 ponto.