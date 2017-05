JHA considera que os problemas em Chã das Caldeiras são os mesmos desde a vitória do MpD

Janira Hopffer Almada, Presidente do PAICV e da oposição, esteve em Chã das Caldeiras na ilha do Fogo e assegura, nas redes sociais, que nesta localidade, os problemas são exactamente os mesmos desde que o Movimento para a Democracia entrou no poder com a vitória das legislativas em 2016.

A Presidente do PAICV garante que “as famílias estão absolutamente revoltadas com as casas reabilitadas que, ainda e segundo nos disseram, não foram entregues formalmente e não estão de acordo com as promessas eleitorais do MpD”.

Constatação da Presidente do PAICV:

“O que constatei?

Que um ano depois, os problemas são exactamente aqueles que existiam há 12 meses atrás!

A única diferença é o anúncio de mais um Plano: o Plano de Emergência para Chã das Caldeiras!

As famílias estão absolutamente revoltadas com as casas reabilitadas que, ainda e segundo nos disseram, não foram entregues formalmente e não estão de acordo com as promessas eleitorais do MpD!

Os apoios em actividades geradoras de rendimento tardam a chegar àqueles que realmente precisam!

Não há sinais nem da nova escola para as crianças, nem do apoio para os agricultores, nem da estrada prometida, nem da adega definitiva…

Enfim…

Um ano depois, o Primeiro-ministro vem ao Fogo anunciar que a localidade de Chã das Caldeiras vai ter um Plano de Emergência!

Que daqui a um ano haja, de facto, algo de novo!

Que esse algo de novo não seja somente “confiança e esperança” e não se traduza em apenas mais um anúncio!

Para a felicidade dos cabo-verdianos, em geral, e da população de Chã, em especial!”

Foto: FB JHA