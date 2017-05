Calhau / acidente de viação: um morto e onze feridos

2/05/2017 07:51 - Modificado em 2/05/2017 07:51

O último balanço do acidente ocorrido no domingo na estrada de Calhau aponta para um morto e onze feridos. Destes, três encontram-se em estado considerado grave, três já receberam alta e os restantes cinco, onde se incluem o pai, a mãe e uma irmã de quatro anos da criança que faleceu, são considerados fora de perigo.

A viatura acidentada, uma juvita, transportava os membros da mesma família que se deslocavam à praia de Calhau para um passeio convívio. Tudo indica que a origem do acidente esteve numa ultrapassagem efectuada por esta viatura de caixa aberta. Mas a PN ainda não avançou com as conclusões. Por volta das 17H30, 12 feridos deram entrada no estabelecimento hospitalar, dos quais quatro em estado grave o que levou a direcção do HBS a lançar um apelo para a doação de sangue e a convocar todo o corpo clínico para acudir os feridos.

No domingo à tarde realizou-se na cidade do Mindelo o enterro da criança que faleceu no acidente. Muita comoção, lágrimas, desespero que se abateu sobre uma família que resolveu dar um passeio na localidade de Calhau. Ainda mais quando os pais da criança e outros membros da família estão hospitalizados.