São Vicente: “peixe volta ao mercado com preço mais barato”

28/04/2017 05:11 - Modificado em 28/04/2017 05:11

No mês de Fevereiro , as peixeiras, os pescadores e as donas de casa da ilha de São Vicente encontravam-se preocupados com a escassez de peixe devido ao mau tempo. Entretanto, como diz o ditado popular “depois da tempestade vem a bonança”, há duas semanas que o mercado tomou o seu ritmo habitual, pois as pedras encheram-se de peixe nestes últimos dias, contribuindo, desta forma, para que o preço do pescado diminuísse.

Ao chegar no mercado do peixe, o jornal NN deparou-se com vários peixes em cima das pedras, o que nos últimos 3 meses não era frequente.

De acordo com algumas peixeiras abordadas pelo NN, com o aumento do peixe nestes últimos dias, o preço do pescado diminuiu consideravelmente.

Nair Fortes afirma que o mau tempo já passou e que o pescado aumentou nestes últimos dias. Em relação à venda, Nair diz que “há pouco dinheiro, porque há pouca procura”.

Gertrudes Gomes diz que antes não havia pescado mas a situação já melhorou um pouco e realça que, “neste momento, temos vários tipos de peixes, nomeadamente djeu, garopa, bidião, esmoregal, entre outros”.

Nelida diz que o aumento do pescado contribuiu para a diminuição do preço e acrescenta que “um 1kg de bidião que antes vendíamos por 450 escudos agora vendemos por 200 escudos, 1kg de garopa que antes era 450 escudos passou a ser vendida por 400 escudos”.

No entanto, mesmo com o aumento do pescado, as peixeiras queixam-se da falta da procura o que para elas é uma questão de preocupação.