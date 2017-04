Campeonato sub-17: Ninguém quer perder a corrida para o G4

28/04/2017 04:01 - Modificado em 28/04/2017 05:04

À entrada para a sétima jornada, o Batuque FC segue isolado na liderança da prova com 15 pontos, mais três do que o Geneva, actual segundo classificado com 13 e, mais cinco do que o Estoril e o Cantarera que ocupam o terceiro e o quarto lugar com os mesmos 10 pontos. Todas estas equipas estão dentro do G4 de apuramento para o campeão e, quando faltam apenas cinco jogos para o seu término, ninguém poderá facilitar.

O Batuque FC segue imparável no topo da classificação e tem tudo para marcar a sua presença na decisão final do título e, nesta jornada, enfrentará a equipa da Real Sociedade, actual sétima classificada com 7 pontos. Uma vitória do Batuque FC neste jogo poderá ser um passo de gigante rumo ao objectivo traçado, chegar ao G4 e vencer o campeonato. Já a Real Sociedade travou a equipa do Geneva na jornada passada com um empate a duas bolas, resta saber se terá a mesma performance frente ao líder.

Por sua vez, o Geneva tem encontro marcado com o Juventude, equipa que ocupa a modesta oitava posição com 6 pontos. O Geneva, recorda-se, vem de um empate a dois frente à Real Sociedade, já o Juventude vem de uma preciosa vitória por 3-2 frente ao Falcões do Norte.

Os campeões em título, o Cantarera, com o protesto feito contra a equipa da Zona Libertada alegando a má inscrição de um atleta para este jogo por parte daquela equipa, ficou a saber que tinha razão nos seus protestos e, por isso, ganhou o jogo na secretaria. De realçar que o Cantarera tinha perdido este jogo por uma bola sem resposta e, com esta vitória na secretaria, a equipa consegue entrar no G4, subindo dos sete para os dez pontos, ultrapassando a Zona Libertada e o Ponta d´Pom na classificação. Nesta jornada terá pela frente a equipa do FC Derby que ocupa a última posição com apenas um ponto.

Nesta jornada, o Estoril, equipa que ocupa a terceira posição com 10 pontos, cumprirá o seu jogo de folga e poderá ficar em maus lençóis caso as equipas da frente vencerem os seus jogos. Também se as equipas que vêm logo atrás tiverem sucesso nos seus jogos, poderá ficar numa posição menos confortável na luta pelo G4.

Classificação actualizada sexta jornada:

1- Batuque 15 pontos; 2- Geneva 13 pontos; 3- Estoril 10 pontos; 4- Cantarera 10 pontos; 5- Ponta d´Pom 9 pontos; 6- Geração Benfica 7 pontos; 7- Real Sociedade 7 pontos; 8- Juventude 6 pontos; 9- Zona Libertada 4 pontos; 10- Falcões 3 pontos; 11- FC Derby 1 ponto.

Jogos, horários e locais da sétima jornada:

Sábado campo R. Craquinha: 14:30 – Falcões do Norte x Z. Libertada

16:00 – Geneva x Juventude

Domingo Craquinha 09:00: Real Sociedade x Batuque FC

Domingo campo de Chã de Alecrim: 14:30 – Ponta d´Pom x Geração Benfica

16:00 – Cantarera x FC Derby