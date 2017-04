Campeonato sub-15: Batuque FC procura manter liderança frente ao Asas do Norte

28/04/2017 04:37 - Modificado em 28/04/2017 05:00

Os juvenis do Batuque FC têm feito um grande arranque de temporada onde em cinco jogos já disputados somam somente vitórias e, por isso, estão na liderança isolada da prova e na sétima jornada medirão forças com o Asas do Norte, actual quinto classificado com 12 pontos, menos três do que o Batuque FC.

Os campeões em título seguem invictos e, nesta jornada, defrontam uma equipa que vem de uma derrota por 4-2 frente ao Cantarera, por isso, os jovens atletas do Batuque FC detêm o favoritismo para este duelo. Num campeonato curto como este, todos os pontos são importantes para o desfecho final e o Batuque tem apresentado bons argumentos atacantes e defensivos apresentando-se, até agora, com o ataque mais concretizador da prova com 46 golos apontados e apenas 6 golos sofridos.

Nesta sétima jornada, o jogo entre a Zona Libertada e o Cantarera também tem muitos motivos de interesse porque estarão em confronto duas equipas que ocupam o terceiro e o quarto lugar, respectivamente, com os mesmos 13 pontos. Um jogo importante para ambas e sabem que não podem perder pontos na perseguição ao líder Batuque FC.

Já o Geneva, segundo classificado com os mesmos 13 pontos do Cantarera e da Zona Libertada, tem missão teoricamente mais fácil este fim-de-semana, pois defrontará o Atlântico, uma equipa que ocupa o último lugar da tabela classificativa e que ainda não fez qualquer ponto, tendo já encaixado em seis jogos, 59 golos e facturado apenas duas vezes neste campeonato.

De realçar que nesta jornada, a equipa do Real Sociedade que ocupa o oitavo lugar da competição com 9 pontos cumprirá a sua folga.

Jogos, horários e locais da sétima jornada:

Sábado campo Bitim:

14:30 – Desportivo F.F x Estoril

16:00 – Batuque FC x Asas do Norte

Domingo:

09:00 – Juventude x Vasquianos (Bela Vista);

09:00 – Geneva x Atlântico (Bitim);

14:30 – Zona Libertada x Cantarera (Bela Vista);

16:00 – FC Derby x Académica x (Bela Vista);

Classificação sexta jornada:

1- Batuque FC 15 pontos; 2- Geneva 13 pontos; 3- Cantarera 13 pontos; 4- Zona Libertada 13 pontos; 5- Asas do Norte 12 pontos; 6- Estoril 11 pontos; 7- Juventude 10 pontos; 8- Real Sociedade 9 pontos; 9- F.C Derby 6 pontos; 10- Vasquianos 3 pontos; 11- Académica 0; 12- Desportivo F.F 0; 13- Atlântico 0