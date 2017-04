Falcões do Norte e Ribeira Bote a uma derrota de descer à segunda divisão

28/04/2017 04:56 - Modificado em 28/04/2017 04:56

As duas equipas estão prestes a descer para o segundo escalão, bastando a cada uma delas uma derrota na 14ª e última jornada, bem como uma derrota na fase da Liguilha.

Com o Campeonato Regional de Futebol de São Vicente decidido na secretaria, bem como os representantes de São Vicente no Nacional, falta saber qual é a equipa que será despromovida nesta temporada, com a decisão remetida para este fim-de-semana, a 14ª e última jornada, entre o Ribeira Bote e o Falcões do Norte, os dois últimos classificados com diferença de um ponto entre si.

Na jornada passada, o Ribeira Bote e o Falcões do Norte beneficiaram de um empate. O Falcões empatou com o Salamansa a uma bola que o manteve no final da tabela, já que o Ribeira Bote também empatou, mas a zero com o Farense.

Esta é a jornada decisiva para ambas as equipas. Ainda nenhuma delas está formalmente despromovida ao segundo escalão o que irá acontecer este sábado.

O Ribeira Bote que regressou esta temporada ao primeiro escalão encontra-se em risco de voltar ao segundo escalão. Em 13 jogos disputados para o Campeonato Regional, conseguiu 7 derrotas, três empates e duas vitórias e ocupa a penúltima posição com apenas nove pontos e precisa de vencer o último jogo da jornada contra o Salamansa que beneficiou da decisão da FCF e conseguiu três pontos na secretaria e, assim, deixar a decisão para a Liguilha, jogo entre o penúltimo classificado da primeira divisão e o vice-campeão da segundona, no caso, o Ponta d´Pom, já que a segundona já conhece o seu campeão, o Castilho que regressa à primeira divisão.

O Falcões do Norte que é o “lanterna vermelha” do campeonato, está dependente da derrota do Ribeira Bote e da possibilidade de vencer o Farense, para tentar disputar a manutenção na Liguilha. É que a equipa de Chã de Alecrim não tem o melhor registo dos últimos anos, pois nesta temporada averbou 8 derrotas, dois empates e duas vitórias.

O histórico clube sãovicentino, Grémio Sportivo Castilho que na época 2013/2014, não conseguiu impedir a despromoção no Campeonato Regional de São Vicente, volta este ano ao G8.

Sábado

Ribeira Bote X Salamansa

Falcões do Norte X Farense

Domingo

Batuque X Mindelense

Derby X Académica