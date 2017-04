1ª Região Militar instaura processo para averiguar suposta agressão a um Polícia Militar

28/04/2017 04:46 - Modificado em 28/04/2017 04:46

Um Polícia Militar, de 21 anos, terá sido supostamente agredido dentro do Comando da Primeira Região Militar em São Vicente. Em declarações à TCV, a mãe da vítima disse que a agressão terá sido por ter mostrado incapacidade na realização de um exercício. O Comandante da 1ª Região Militar adianta que será instaurado um processo para averiguar o que terá acontecido. Contudo, o Tenente-coronel José Rui Neves nega a agressão e garante que não passou de “um mal-entendido”.

O caso terá ocorrido no passado dia 20 de Abril, no Comando da 1ª região Militar em São Vicente. Olívia Crisóstomo, mãe do PM Keny Veríssimo disse à TCV que a agressão aconteceu quando o filho demonstrou dificuldades na realização de um exercício.

O militar de 20 anos terá sido supostamente agredido à paulada e bofetadas no rosto por um instrutor, segundo a mãe, a mando do Comandante. A queixosa, que apela por justiça, conta que durante dois dias o filho foi mantido preso no Comando com várias pancadas no corpo. A suposta vítima permanece na enfermaria do referido estabelecimento.

O Comandante da 1ª Região Militar garantiu que irá instaurar um processo para averiguar o que terá acontecido para apurar as responsabilidades. Porém, o Tenente-coronel José Rui Neves afirma que se trata de “um mal-entendido” e explica que o soldado tem demonstrado dificuldades de adaptação. Esclarece que no dia do acontecido, Keny terá tido “uma reacção pouco normal para um soldado” ao ser corrigido durante um treino de cerimónia.

Diante do comportamento, foram necessários cinco elementos para conter o soldado, “mas não houve nenhuma agressão”, disse. Contudo, suspeitam que o soldado em causa sofra de problemas do foro psicológico, pois teve reacções estranhas daí que se seguirá também um processo para analisar a saúde do mesmo e depois elaborar um relatório que poderá decidir sobre a sua dispensa ou não do serviço militar.