CS Mindelense: consagração de um campeão que perdeu em campo e nada fez para ganhar na secretária

28/04/2017 04:44 - Modificado em 28/04/2017 04:44

Depois da polémica em torno da Micá sobre a utilização do guarda-redes Ken e que levou à perda de 15 pontos na secretaria, o bicampeão regional, o Mindelense, sabe que será novamente campeão regional de São Vicente e, nesta jornada, defronta o agora terceiro classificado, o Batuque FC, que tem os mesmos números de pontos do Derby, actual segundo classificado com 20 pontos.

O jogo entre as duas formações ganha contornos ainda mais importantes para esta última jornada, porque antes, se era apenas o Mindelense quem tinha objectivos claros para este jogo pois estava envolvido na luta pelo título, desta feita, com o caldo a entornar neste campeonato, o Batuque FC é quem tem a exigência máxima de vencer o jogo se quer marcar presença no Campeonato Nacional. O Mindelense, mesmo com esta possibilidade de vencer o campeonato na secretaria, já sabe que a “Micá” irá recorrer e, no caso de vitória no seu jogo e a “Micá” não conseguir pontuar frente ao Derby, sabe logo que será campeão regional mesmo com o caso “Ken” em aberto.

Um jogo de extrema importância para ambas as equipas mas que terão de pontuar neste jogo e esperar pelo desfecho do jogo entre o Derby e a Académica. O campeonato regional vive, neste momento, um jogo de especulações e a decisão corre a favor destas duas equipas que lutam por objectivos distintos, com o Mindelense a lutar pelo título de campeão regional e o Batuque FC na órbita de marcar presença no Campeonato Nacional.

Na primeira volta do campeonato, estas duas formações empataram a uma bola, na altura Papalele do Mindelense e Karr do Batuque FC, fizeram os tentos das duas equipas. Este jogo está agendado para o próximo domingo às 14 horas e espera-se boa casa.