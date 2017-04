Derby enfrenta a Micá no campo depois de vencer na secretária

Noutros tempos, por esta altura do campeonato, este jogo certamente não teria tantos motivos de interesse, mas com o Derby a vencer a “Micá” na secretária , o que levou à perda de 15 pontos na secretaria, para os “estudantes”, o jogo de domingo e último do Campeonato Regional desta época desportiva em São Vicente, promete ser escaldante.

Se as contas se mantivessem iguais, por esta altura do campeonato estariam frente a frente a líder isolada do campeonato, a Académica com 29 pontos, a apenas um ponto de se sagrar campeã e já estava apurada para o Nacional, e o terceiro classificado, o Derby com 20 pontos e sem hipóteses para lutar para o Nacional. Mas, desta feita, com a retirada dos 15 pontos, a “Micá” fica com 14 pontos e, neste momento, ocupa o modesto quinto lugar da competição atrás do Farense que tem 15 pontos conquistados.

Uma queda aparatosa da “Micá” que poderá ficar em muitos maus lençóis caso o seu guarda-redes fosse utilizado. Por isso, é uma situação de muito desconforto para os comandados de Bubista que no passado domingo, para além de perderem com o Batuque FC por uma bola, ficaram a saber que a FCF lhes mandou retirar 15 pontos.

Diga-se de passagem que a vida se tornou difícil para a “Micá” que tem agora pela frente na última jornada o Derby equipa que provocou todo este dissabor para os comandados de Bubista, uma vez que foi o Derby quem fez a reclamação junto da entidade maior do desporto nacional. Um jogo que promete ser bem quente tanto dentro das quatro linhas como nas bancadas. Neste jogo, invertem-se os papéis, ou seja, a Académica lutava pelo título e já tinha assegurado a presença no Nacional mas, desta feita, quem entra na luta é o Derby que fica a depender somente de si se vencer o seu jogo para atingir tal objectivo.

Se na primeira volta do campeonato as duas equipas ficaram pelo nulo no marcador, desta vez, a luta parece que vai ser titânica. De um lado, uma equipa com o orgulho ferido e, do outro, a equipa que criou este dissabor para a “Micá”, por isso, espera-se a resposta dentro das quatro linhas por parte da Académica. No entanto, a equipa já manifestou publicamente que irá efectuar todos os recursos disponíveis para ver anulada tal decisão da FCF.