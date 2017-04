Campeonato Feminino: Mindelense a todo o gás procura manter invencibilidade da primeira volta

27/04/2017 04:37 - Modificado em 27/04/2017 04:37

As actuais campeãs em título fizeram uma primeira volta cem por cento vitoriosa, pois nos cinco jogos disputados venceram-nos todos. As Leoas da rua de Praia agora concentram forças para o início da segunda volta que começa este fim-de-semana, tendo pela frente o Ribeirense.

Na primeira volta da competição, as comandadas de Gusto, agora também treinador adjunto da selecção cabo-verdiana feminina, aplicaram chapa dez à estreante na prova. Um jogo em que as Leoas dominaram do princípio ao fim não dando hipóteses sequer às jovens jogadoras que viajaram da Ribeira de Vinha para criarem um único lance de golo. Frente a frente no primeiro jogo desta segunda volta, o primeiro classificado e a lanterna vermelha, perspectivando ser um jogo perfeitamente ao alcance do Mindelense.

O jogo entre o Benz Táxi e o Madeirense será, sem dúvidas, o jogo mais renhido desta jornada, porque estarão em confronto o segundo e o terceiro classificados, respectivamente, com o mesmo número de pontos: 10. Com vantagem para o Madeirense que tem o melhor ataque da competição. Um jogo certamente que poderá trazer mais conforto para o Mindelense, porque se repetir o empate da primeira volta entre estes dois clubes, o Mindelense poderá aumentar a vantagem para oito pontos e, neste momento, tem uma vantagem confortável de cinco pontos sobre estes dois clubes.

No outro jogo da jornada, Real Sociedade e Falcões do Norte medirão forças e lutam entre si para abandonarem a parte baixa da tabela, sendo que as duas equipas ocupam o quarto e o quinto lugares respectivamente com os mesmos quatro pontos. Na primeira volta registou-se um empate a uma bola entre as duas equipas e, certamente desta vez, ambas querem lutar para os três pontos.

Panorama geral da competição:

1- Mindelense: 5 jogos; 5 vitórias; 17 golos marcados (15 pontos); 2- Madeirense: 5 jogos; 3 vitórias; 1 empate; 1 derrota; 22 golos marcados; 1 sofrido (10 pontos); 3- Benz Táxi: 5 jogos; 3 vitórias; 1 empate; 1 derrota; 15 golos marcados; 3 sofridos (10 pontos); 4- Real Sociedade: 5 jogos; 1 vitória; 1 empate; 3 derrotas; 3 golos marcados; 13 sofridos (4 pontos); 5- Falcões do Norte: 5 jogos; 1 vitória; 1 empate; 3 derrotas; 3 golos marcados; 14 sofridos (4 pontos); 6- Ribeirense: 5 jogos; 5 derrotas; 1 golo marcado; 30 sofridos (0). Melhor marcadora: Cavól 8 golos (Madeirense).

Jogos e horários da jornada 6:

Sábado Centro Estágio da FCF: 14:30 – Mindelense x Ribeirense; 16 horas – Real Sociedade x Falcões do Norte

Domingo Ribeira de Craquinha: 14:30 – Benz Táxi x Madeirense